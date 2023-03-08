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樂見Google提媒體共榮方案 數位部證實Meta也有研擬

2023/3/8 11:56（3/8 13:26 更新）
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（中央社記者蘇思云台北8日電）Google今天宣布推出「台灣新聞數位共榮基金」，數位部今天表示，樂見Google提出數位轉型共榮方案，並證實Meta也有研擬相關方案，預計媒體跟數位平台的第2輪對話將在3月下旬舉行。

立法院交通委員會今天邀數位發展部長唐鳳列席報告業務概況並備質詢。媒體詢問唐鳳對於Google今天宣布推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業的看法。

唐鳳在立法院受訪時表示，樂見Google提出數位轉型共榮方案，數位部也支持新聞有價。她也證實，Meta也有研擬相關方案，不過這部分時程還是要由Meta對外說明。

數位部今天透過新聞稿指出，很高興媒體跟平台完成第一輪談話後，Google展現誠意設立基金，展現對話的初步成果，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效。

數位部次長李懷仁表示，新聞產業的蓬勃與健全是民主發展重要的基石。當新聞產業遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不是只有零和的競爭，也能透過公私協力、跨產業共同合作，共存共榮。

數位部指出，行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平台間的共榮對話，以進一步推動平台、新聞共榮，也鼓勵包含Google的大型跨境數位平台繼續深化與支持台灣新聞產業之間的合作，以對台灣新聞業及整體民主發展帶來正面助益，預計接下來第2輪對話在3月下旬舉行。（編輯：張均懋）1120308

#Google
#數位部
#唐鳳
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