Google3億新聞數位共榮基金 5月公布辦法開始徵件

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（中央社記者吳家豪台北8日電）Google今天宣布推出台灣新聞數位共榮基金，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業。負責管理基金的數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然表示，預計5月對外公布申請辦法並開始徵件，會參考歐盟等其他地區模式。

Google今天舉辦智慧台灣計畫記者會，宣布「台灣新聞數位共榮基金」將開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，都能向數位經濟暨產業發展協會報名、提案，目前規劃每單位每年以申請一個計畫為原則。

陳正然說，數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，先前有徵詢各界意見，針對委員會推薦名單，包括學者專家、數位科技專家、公民團體等，具體名單會在今天彙整後發出邀請，盡可能讓各界參與。

他說，委員會將參考Google在其他地區例如歐盟做法，依據案件的公益性質，去界定個案規模。例如歐盟鼓勵創新的微小型個案，獎助金額約在5萬歐元（約新台幣162萬元）以下；也有中型個案獎助約10萬歐元，上限不超過30萬歐元；特殊案例可能超過30萬歐元。

陳正然表示，相關規劃未來將提供給委員會參考，根據台灣的推動狀況，決定是否參考這樣的界定方式或進行修正。

對於共榮基金預計何時發出第一筆金額，陳正然回應，最終還是要尊重獨立委員會針對個案進行審查，當然希望盡快發出。不過現階段還要擬定辦法對外說明、設立網站，相關作業至少需要1到2個月時間，希望最快5月對外公布申請辦法並開始徵件。

數位發展部次長李懷仁指出，健全的新聞產業是民主社會的基石。如何隨時提供正確且優質的訊息，是維持台灣民主發展的核心要素。台灣擁有健全的民主體制，在亞洲或全球的自由媒體排行榜都名列前茅，這項成就需要一起守護，其中最關鍵因素是長期自由且優質的新聞產業。

李懷仁強調，新聞產業遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不只是零和的競爭，也希望能透過公私部門協力，跨產業共存共榮。數位部樂見Google推出新聞共榮基金，支持新聞有價，期盼其他大型跨境數位平台也能仿效。

針對Google為何不採取媒體分潤機制，Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆解釋，Google並未使用新聞內容在Google工具上，在讀者搜尋時，Google只展示標題或摘要或圖片，幫助讀者找到內容及導流到各個網站，Google並未從中盈利。今天除了推出基金，還提供很多不同資源，希望達到永續。（編輯：林淑媛）1120308