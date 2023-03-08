Google推台灣新聞數位共榮基金 3年內挹注3億元

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（中央社記者吳家豪台北8日電）Google今天宣布「智慧台灣計畫」邁入第6年，並推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，用於支持新聞產業的轉型發展和永續經營。

Google發布新聞稿說明，「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。

數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023年上半年完成第一輪徵件。

Google台灣總經理林雅芳表示，雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是Google的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。

林雅芳說，今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。Google將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。

自2018年以來，Google透過新聞倡議計畫，針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過60間媒體的2000名新聞工作者。

Google表示，透過過去2年來和政府、新聞媒體、公協會的持續溝通與討論，Google了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有新聞媒體成長，並接受政府和產業的建議，委託中立單位管理共榮基金；原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。

「Google智慧台灣計畫」在2018年推出，持續在「擴展在台營運規模」、「貢獻台灣經濟與社會」、「善盡數位平台責任」3大面向深耕，除了啟動硬體研發基地、投資海纜建設，也對外推出培養科技人才的人工智慧（AI）創新研究營、培育數位職能的數位人才探索計畫、支援新創企業的孵創計畫。

此外，Google透過旗下非營利組織Google.org挹注資金，與財團法人均一平台教育基金會合作推動弭平學習資源落差、與台灣事實查核中心推廣數位素養，希望和政府及產學夥伴共同加速台灣發展、邁向亞洲矽谷的願景。（編輯：趙蔚蘭）1120308