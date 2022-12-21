媒體提對平台課數位稅 學者：可能比議價協商更難

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（中央社記者蘇思云台北21日電）媒體與數位平台首輪對話落幕，部分媒體公會提出課徵數位稅訴求。相較議價協商，學者表示，課徵數位稅法理上可能站不住腳，加上不符合目前國際稅改趨勢，坦言「這可能是更難走的路」。

數位部在12月召開4場媒體跟數位平台Google、Meta對話，與會雙方都有提出訴求與意見，其中，雜誌公會、電視學會與衛星電視公會，主張立法向跨國平台徵收數位稅，或是徵收數位稅後成立特別基金，補助台灣優質媒體進行數位轉型。

國內多位法律與傳播學者今天舉行線上記者會，提出相關建議與分析。台灣科技大學專利研究所副教授陳衍任表示，有些跨國大型科技公司可能因為想減輕稅賦，在低稅賦國家成立公司，但在高稅賦國家設立物流方式做生意，以減輕繳稅負擔。

陳衍任指出，部分國家擔心稅基流失，因此開徵數位稅，確實一度曾經是國際上很想採取的作法。法國曾開徵數位稅，牽涉數據連結、法國國內消費者有付款行為，就會課徵3%數位稅，但數位稅像「七傷拳」，實施恐傷人傷己，或引發國際上關稅衝突等。

陳衍任表示，後來全球140國家提出兩大支柱解決方案，其中支柱一方案（Pillar 1），主張把大型跨國企業像是Google、Meta的部分剩餘利潤，依照使用頻率再分配給各國，最快2024年可能上路，以此作為取代數位稅的方式。

陳衍任表示，台灣不包含在140個國家之一，無法受惠於Pillar 1，是否因此自行課徵數位稅，仍需謹慎思考。

至於媒體公會建議課數位稅，再以此成立特別基金，透過第三方審查分配給媒體等。陳衍任表示，法理上可能站不住腳，因為如果是稅捐要經過國會事前審查、事後監督，公會建議的做法，不太像稅捐、比較是徵收概念，不僅脫離國會監督，能否合憲都要打上問號。

政治大學法律系特聘教授王立達直言，數位稅這種方式，跟協商相比可能是更難走的路。國際趨勢來看，澳洲議價模式是較好的方式，但也強調「立法只是助攻，媒體主動出來談判更重要」。（編輯：楊蘭軒）1111221