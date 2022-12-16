媒體與數位巨擘對話 Google提共榮、新聞業盼增分潤

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（中央社記者蘇思云台北16日電）Google跟廣電媒體對話今天落幕，Google提出追求雙贏的數位共榮方案，廣電公會則希望也討論YouTube演算法、打擊盜版等議題，並提供流量基準以外的分潤方式。數位部表示，會盡快把4場會議重點呈報到行政院跨部會小組。

數位發展部今天跟文化部共同召開第4場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，Google出席6名代表與國家通訊傳播委員會（NCC）主管的電視新聞媒體業者展開對話，中華民國電視學會推派3名代表和中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會推派2名代表與會。

數位部在會後發布聲明表示，會議中新聞媒體代表與數位平台代表都認同兩點，第一，雙方都認同推動健全的新聞媒體環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏；第二，Google在會中主動提出追求雙贏的數位共榮方案，兩公會樂見並呼籲其他數位平台跟進響應。

數位部已在12月召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，會盡速把4場會議對話重點呈報到行政院跨部會小組進一步研議。數位部未來將在現有基礎上，進一步與文化部、NCC及公平會等，進行更緊密合作，以協助台灣新聞媒體數位轉型與永續營運。

電視媒體兩個公會也發布聲明，期待國際數位平台善盡夥伴責任，兩會會員都是專業生產內容（PGC）的業者，YouTube的演算法與推薦機制，是重要而嚴肅的議題，盼平台用更具體的做法回應電視媒體，包括就影響流量跟營收的措施，應該跟電視媒體事先協商溝通，並在目前以流量分潤的模式外，提供其他的分潤方式。

公會指出，期待平台直接跟電視媒體建立有效的溝通管道、提撥資金與協力資源，不以基金會或政府做為中介，以維護新聞媒體的專業自主。公會也向平台喊話，希望跟公會建立打擊盜版、內容農場、詐騙冒用的「快速停損夥伴機制」，共同解決問題。

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兩公會呼籲，各界應共同推動立法，重新梳理數位國家應有的市場規管，參考歐盟數位市場法（DMA）訂定數位公平法、參考歐盟數位服務法（DSA）訂定數位平台管理法，也參考澳洲訂定媒體議價法。

Google發布聲明表示，支持數位平台跟新聞業合作，並盡速啟動「共榮」的數位政策方向。報業、雜誌兩公會已在12月2日對話會議上表示樂見Google主動提出方案，期待電視學會跟衛星公會也共同支持Google 提出的共榮方案。（編輯：潘羿菁）1111216