立委辦數位平台與媒體議價公聽會 促立法分潤

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民進黨立委范雲（前左6）、張廖萬堅（前左5）、林楚茵（前左7）等15日在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請各界代表與會，交流意見。中央社記者徐肇昌攝 112年2月15日

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（中央社記者王承中台北15日電）民進黨立委范雲、林楚茵及張廖萬堅今天共同召開公聽會，探討數位平台和新聞媒體議價的議題。范雲表示，目前各國「新聞有價」的共識已形成，希望數發部2個月內提出具體報告，包含立法建議及時程。

草擬民間版的「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」的政大法學院特聘教授王立達表示，為解決國內媒體與數位平台間有關轉載新聞報導的議價協商問題，有必要制定專法加以推動。呼籲數發部與媒體4大公協會一起投入專法的立法工作，才能為雙方議價提供堅實法律後盾。

澳洲制定新聞媒體議價法主張新聞有價，國內也開始關注相關議題。台灣網路資訊中心日前發布到告指出，上網民眾中有超過5成認為數位平台應該付費給媒體。數位部在去年底已召開4場媒體跟數位平台對話會議，數發部長唐鳳表示，數發部會盡量與跨境平台在今年第1季提出具體作法。

民進黨立委范雲、張廖萬堅及林楚茵今天在立法院召開「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議及法案公聽會，邀請數發部數位產業署副署長林俊秀、王立達等產官學界代表出席，討論如何建立最適合台灣環境的數位平台與媒體分潤機制。

范雲指出，Google、Meta近乎壟斷國內數位廣告市場，長期又無償使用媒體產製的新聞內容，新聞媒體業出現生存危機，若不設法改進，恐導致監督政府的第四權之死。目前各國「新聞有價」的共識已形成，澳洲已制定強制議價專法，而歐盟、美加等國都有法案在討論或審議中。

范雲表示，不論台灣採用何種議價或分潤機制，應考量能回饋到製作新聞的一線記者身上，確保新聞媒體產業勞工的勞動環境與條件。期待作為主責機關的數發部能儘速擬定政策方向、執行期程，希望數發部在2個月內，提供具體的報告，內容包含立法建議及時程。

林楚茵表示，去年數發部舉辦新聞業者、數位平台的對話會議，可惜雙邊並未聚焦，說明媒體議價法的提出更刻不容緩。立法目的是由政府建立對話機制，但政府不能介入協商，應致力讓雙邊對話回歸市場機制，得到滿意的協商結果。

張廖萬堅指出，新聞業起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係；他支持以立法方式，規範大型數位平台應和新聞業協商合理分潤，健全新聞經營環境，使記者有合理的薪資與勞動條件。（編輯：黃國倫）1120215