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唐鳳：積極防堵詐騙電話 研議透過APP或業者機制

2023/3/8 10:56（3/8 12:41 更新）
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詐騙電話氾濫，立委關注政府如何防堵。數位部長唐鳳（圖）8日表示，正研議相關機制與流程，一種是透過類似電話辨識APP來防堵，或是透過電信業者相關機制連接，不用安裝APP就能顯示可能是詐騙電話。中央社記者王飛華攝 112年3月8日
詐騙電話氾濫，立委關注政府如何防堵。數位部長唐鳳（圖）8日表示，正研議相關機制與流程，一種是透過類似電話辨識APP來防堵，或是透過電信業者相關機制連接，不用安裝APP就能顯示可能是詐騙電話。中央社記者王飛華攝 112年3月8日
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（中央社記者蘇思云台北8日電）詐騙電話氾濫，立委關注政府如何防堵。數位部長唐鳳今天表示，正研議相關機制與流程，一種是透過類似電話辨識APP來防堵，或是透過電信業者相關機制連接，不用安裝APP就能顯示可能是詐騙電話。

立法院交通委員會今天邀唐鳳列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委洪孟楷、時代力量立委邱顯智都關注如何防堵詐騙電話。

唐鳳表示，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、政務委員羅秉成都很關心詐騙電話問題，數位部正研究相關機制跟流程，整體來說有2種方式。

第一，像美國有些民眾剛辦手機，可能接到電話時，來電顯示識別為「Scam Likely」，警告可能是詐騙來電，也就是說，民眾手機上並沒有安裝任何APP，而是透過電信商去連接資料庫，這需要電信商傳送訊息到手機上。

唐鳳說，另一個方式，國內也有看到類似的民間防詐騙業者（像是Whoscall等APP），民眾可以在手機上安裝APP，他強調，並不是政府再去重新研發這類APP；不過，如果不是詐騙電話但被回報為詐騙電話，要如何救濟也要關注。這兩種方案要怎麼做才可以照顧最多的人，是數位部目前正在研究的。

至於這類機制何時可以上路，唐鳳表示，如果電信業者自願今年就推出這樣合作機制，跟國家通訊傳播委員會（NCC）或是民間業者Whoscall合作也好，他們何時推出就依他們規劃。

唐鳳表示，目前還沒確定一定要哪個方案，還需要跟電信業者與跨部會討論，今年並沒有規劃相關公務預算在這計畫上。（編輯：郭無患）1120308

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