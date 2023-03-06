防堵詐騙電話 唐鳳：規劃門號內建防詐APP盼今年上路

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詐騙電話猖獗，數位部部長唐鳳表示，政府正在研究是否能夠辦好電信門號方案時，就內建如Whoscall的防詐騙軟體。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）詐騙電話猖獗，考量高齡者自行安裝防詐軟體難度較高，數位部部長唐鳳表示，政府正在研究是否能夠辦好電信門號方案時，就內建如Whoscall的防詐騙軟體，若有電信業者響應，就能提早至今年上路。

唐鳳今天接受快樂聯播網專訪，主持人、民進黨立委許智傑關切近來詐騙猖獗，許多民眾、特別是高齡長輩，可能因此受騙。

唐鳳表示，其實坊間已經有Whoscall這種辨識陌生來電的APP，電話響起時，會告訴你這是銀行電話、還是騷擾電話，甚至顯示先前已經有很多人標註此電話為詐騙電話，要特別當心。

許智傑說，辨識陌生來電APP效果很好，但要高齡長輩自己下載APP、安裝並不容易，希望政府能夠協助。

唐鳳表示，最近行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，以及政務委員羅秉成都要數位部研究免付費甚至免安裝的方式，也就是辦好電信門號方案後，內建這類防詐騙軟體，「現在正在規劃，應該很快，最慢最慢明年想辦法上路」。

唐鳳補充，如果有電信商願意搶先響應，時程可望提早到今年上路。

此外，今天專訪時談到政府普發現金新台幣6000元的議題，許智傑表示，他不會去領6000元，希望留給國家，讓政府做更多事情。

唐鳳當場響應此舉並表示，先前三倍券、五倍券都捐給非營利團體，按照許智傑所言，如果不去領、等於捐給國庫，「我也來響應委員，這樣加起來就1萬2」。（編輯：潘羿菁）1120306