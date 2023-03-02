國民黨團籲強化資安防護措施 確保國安及個資權益

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（中央社記者范正祥台北2日電）駭客攻擊事件頻傳，資安問題日益嚴峻，國民黨立法院黨團今天呼籲政府，強化資安防護措施，確保國家安全及個人資料基本權益；督導各產業強化資安，確保產業及消費者權益。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委賴士葆出席，列舉近幾年來發生多起資安事件，資安問題重重，要求數位發展部長唐鳳解決問題。

記者會上，賴士葆說，全台灣人的個資在「暗網」被便宜賤賣，3美元不到就賣了，到處賣。他還說，政府很多單位網站，沒有安全憑證，容易遭到駭客攻擊。

賴士葆表示，政府部門現在有80萬5000個網頁，沒有使用安全憑證，也就是存在不安全頁面，數位發展部對此要有所作為，「數位發展部自己的網站都不安全」。

謝衣鳯說，近幾年來，台灣個資外洩問題相當嚴重，不僅政府部門遭駭，也有企業資安危機，根據2022年台灣資安曝險調查報告，台企網路防護評分為78.72分。

她表示，數位發展部今年公務預算新台幣56.7億元，加上前瞻預算160億元，總共211億元預算，拿到這麼多預算，對於國家資安防護計畫、公務系統資安應變、台灣未來的數位發展與應用、還有政府的數位發展方向在哪裡，希望解決問題。

曾銘宗說，去年8月數位發展部成立，各界寄予厚望，希望解決資安問題，沒想到個資外洩問題愈來愈嚴重，資安保護欠缺周延，資安防護措施待強化。（編輯：翟思嘉）1120302