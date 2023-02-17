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台灣強化網路韌性 數位部推低軌衛星2年計畫

2023/2/17 19:23
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（中央社記者蘇思云、江明晏台北17日電）台灣、馬祖間2條海纜中斷，凸顯網路通訊韌性的重要性。數位部今年起規劃2年期計畫，驗證低軌道衛星提供應變通訊的可能性，業界則建議多種方式互為備援。

以近期台馬2條海纜中斷事件而言，中華電信高層表示，雖然海纜全斷，但以微波備援頻寬方式仍能提供電話、國安、政府、飛航、銀行、民生等重要電路使用，但對一般寬頻上網服務影響大，導致民眾生活不便。

為何有這樣的狀況，中華電高層說明，海纜頻寬是以TB為計算單位，算是「高速道路」，微波原則是以GB為計算單位，類似「一般道路」，目前使用中的高軌道同步衛星ST2也能扮演備援角色，但頻寬容量則是以MB為計算單位，和目前當紅的低軌衛星一樣，都是小條的「替代道路」，雖然頻寬不夠大，但能確保通訊不會完全中斷。

緊急事件發生時如何確保通訊，網路韌性的議題至關重要，電信業者認為，不論是低軌衛星或是其他替代方案，必須要有好幾種解方，才能互為備援。

俄烏戰爭讓外界看見低軌衛星的價值，烏克蘭已為強化網路韌性努力了2年多；因應人為、天災等緊急事件，數位部持續建立通訊韌性，數位部長唐鳳公開發言多次提到，在通訊網路應變韌性計畫方面，目的是要確保各種緊急狀況發生時，若海纜、行動網路、固網等既有通訊系統遭到破壞，台灣通訊網路仍可藉由非同步軌道衛星，讓必要訊息可在國內外傳遞。

數位部在低軌通訊衛星部分，去年11月已開放申請商用衛星通信頻率，目前2個申請案正在審查中。

數位部針對非商用部分有「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，今年起為期2年規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。

唐鳳受訪時曾說，台灣看到「星鏈」（Starlink）在俄烏戰爭的成功經驗，為避免被特定衛星供應商綁住，台灣會盡量同時跟多個供應商合作。

中華電也表示，樂於跟任何業者合作提出申請，以PoC模式測試低軌衛星通信收訊，以及建構網路韌性等議題，法規方面都尊重官方規定。（編輯：張均懋）1120217

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