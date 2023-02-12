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個資防火牆 數位部鼓勵電商導入隱碼技術

2023/2/12 09:16（2/12 11:09 更新）
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數位部表示，今年鼓勵電商跟物流業者導入「隱碼技術」，打造個資防火牆，減少個資外流影響。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
數位部表示，今年鼓勵電商跟物流業者導入「隱碼技術」，打造個資防火牆，減少個資外流影響。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北12日電）近期民間企業個資外洩事件頻傳，數位部表示，去年開始進行電商資安輔導措施，並建立資安聯防情資及通報機制平台，今年也鼓勵電商跟物流業者導入「隱碼技術」，打造個資防火牆，減少個資外流影響。

不少民眾過去都有曾在電商平台購買產品，後續就接到偽裝客服人員的詐騙電話經驗。近期包含華航、和泰集團旗下和雲行動服務共享汽機車品牌iRent、格上租車都發生個資外洩事件，引發外界關注個資保護議題。

數位部官員表示，數位部去年成立後，產業署就投入相關資源對電商平台進行資安輔導，像是針對多家高風險電商做資安測試，檢視系統哪邊有弱點再來改善。中小型或微型電商若有資安需求，也會提供資安廠商資訊，提升業者防護力。

官員表示，去年陸續邀集無店面公會與主要電商平台討論，已經建立資安聯防情資及通報機制平台，其中包含電商業者與檢警調等，分享某些駭客手法與樣態的相關資訊，以利業者因應。另外，像是特定會員帳號、某些地址常常作為假個資等，也可能在平台做交流，避免造成其他業者更多損失。

在技術面，產業署今年也會鼓勵電商跟物流業者等導入隱碼技術，降低個資外流的機會與影響。

官員解釋，少數電商目前已導入隱碼技術，應用上主要分成兩部分，一是業者在儲存用戶非必要個人資料時，就要盡量使用隱碼，例如，客服人員核對資料時，可能是只確認後5碼等，目的不是要把個資完全隱藏，而是降低風險。

二是電商的產業鏈牽涉多家業者，官員解釋，希望業界上下游互通時，可以使用部分隱碼技術。舉例而言，送貨員聯繫民眾時，不會直接看到民眾電話號碼，而是透過中間的轉接系統，再聯繫上民眾。透過部分隱碼技術，就算真的發生個資外流事件，也可以盡量降低影響。

官員表示，去年資安輔導已經有些成效，部分高風險電商的報案數已明顯減少，今年會持續進行資安輔導措施，電商業者如果真的有重大缺失就會開罰，「輔導跟開罰是並行的」。（編輯：林淑媛）1120212

#數位部
#隱碼
#個資
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