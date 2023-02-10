唐鳳：數位部納入重大個資外洩案件聯繫機制[影]

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國家資通安全研究院10日舉行揭牌典禮，數位發展部長、資安院董事長唐鳳致詞表示，資安院是台灣第一個專責資安的行政法人，以國家的高度配合政府整體的資通安全策略，協助重大資安事件，是國家數位轉型和強化數位韌性不可或缺的專業團隊。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日

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（中央社記者蘇思云台北10日電）外界關注私部門資安議題，數位部長、資安院董事長唐鳳今天表示，行政院已將數位部納入國發會的重大個資外洩案件聯繫機制，台灣電腦網路危機處理暨協調中心可更即時協助，資安院也會給予處理建議。

國家資通安全研究院（資安院）今天上午舉行揭牌典禮，唐鳳致詞時表示，資安院是台灣第一個專責資安的行政法人，以國家的高度配合政府整體的資通安全策略，協助重大資安事件，包含應變處置、防護、人才培力、技術發展等，是國家數位轉型和強化數位韌性不可或缺的專業團隊。

唐鳳表示，資安院的英文為National Institute of Cyber Security，簡稱NICS，諧音NICE，代表資安院協助各界建立更優質的防護體系，達成全民數位韌性的目標。資安院首任院長何全德長期從事政府資訊規劃，在資安方面有25年經驗，可以協助國家各項重大資安政策。

各界近期關注公私部門的資安議題，唐鳳指出，請資安院協助兩大任務。第一，公部門方面，只要涉及全國個資相關公務機關，必須加速導入零信任和政府資料傳輸平台（T-Road）制度，強化端點守門機制，防止有心人在收發兩端竊取資料、監守自盜的異常行為。

私部門方面，唐鳳表示，行政院已將數位部納入國發會的重大個資外洩案件聯繫機制，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）可以更即時介入協助，資安院給予處理建議，或是主管機關後續的行政檢查，資安院也會協助檢視、改進系統架構。（編輯：林淑媛）1120210