個資外洩頻傳 民眾黨團促設專責機關完善資安維護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩事件，台灣民眾黨團今天指出，中央政府應儘速成立獨立專責機關，完善個資法關於資安維護，並修正求償辦法。

民眾黨團副總召賴香伶今天與立委陳琬惠、吳欣盈舉行「還要等多久？加速成立個資保護機關」記者會。

賴香伶表示，近年台灣公務機關發生多起重大個資外洩事件，目前沒有法源裁罰個資外洩公務機關，若是非公務機關個資外洩，主管機關僅能按次處最高新台幣20萬元行政罰鍰，受害民眾提起集體訴訟還設有求償金額上限，事前監督與事後追償力道都明顯不足。

賴香伶指出，台灣缺乏專責機關進行資安事前規劃、事後主動調查及定期檢查，往往要等到民眾受害，個資外洩才會被揭露。

賴香伶指出，韓國及新加坡經驗多將裁罰依據納入個人資料保護法，以法條明確規範，民眾黨團已提出「個人資料保護委員會組織法」草案，明定設置獨立監管單位，主動調查重大個資外洩案件、依法裁罰，未來將再提出個人資料保護法修法版本。

陳琬惠表示，日前台灣戶政資料外流，不法份子放在網路上兜售，不只民眾權益受損，更可能釀成國安危機，在政府尚未設立專責單位前，數位發展部應負起資安及個資管理責任。

針對iRent個資外洩事件，交通部公路總局昨天開罰新台幣20萬元，台北市交通局也依共享運具自治條例規定裁處最高額9萬元，並要求限期改善。媒體詢問，目前中央及地方政府開罰僅共29萬元，是否不符比例原則。

賴香伶表示，iRent個資外洩影響人數不少，裁罰基準受限法制問題，若能修法，就能依受害及影響程度評估，作為裁罰基準；個資外洩不會只發生在共享運具，行政單位應積極檢視管轄下的資訊平台，不要等到民眾申訴才處理。（編輯：謝佳珍）1120210