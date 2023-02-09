iRent個資外洩40萬筆 北市開罰最高額9萬元

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩多達40萬筆，交通部公路總局今天開罰20萬元，台北市交通局也依共享運具自治條例規定裁處最高額9萬元，並要求限期改善。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶今天接受媒體電訪表示，iRent爆出個資外洩後，交通局立即發文要求說明，由於iRent在回文中承認有缺失，因此認定iRent未善盡管理責任且情節重大，將依違反「台北市共享運具經營業管理自治條例」開罰最高額新台幣9萬元並限期改善。

廖苑伶指出，裁處書將在明天寄出，並會前往複查，若未改善將再度開罰。

交通局表示，民眾如果認為有受到相關損害，除了洽iRent了解相關情形，也可依個人資料保護法第4章損害賠償及團體訴訟規定提出主張，交通局將協助轉請公路總局協助處理，另可透過消費者保護法規定的消費爭議申訴、調解程序途徑請求賠償。

iRent在1月31日被揭露個資外洩，公路總局今天確認iRent未採行適當安全措施致個人資料洩漏，又未訂定完整個人資料檔案安全維護計畫且屆期仍未改正，發生外洩風險的個資筆數達40萬筆，情節重大，裁處最高罰鍰新台幣20萬元。（編輯：蕭博文）1120209