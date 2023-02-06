格上租車會員個資傳外洩 業者稱清查資料庫無異常下載

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格上租車遭質疑有個資外洩疑慮，格上回應，第一時間就關閉APP查詢及存取功能，並立即清查資料庫。（圖取自格上租車網頁car-plus.com.tw）

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（中央社記者王揚宇、韓婷婷台北6日電）時代力量立委邱顯智、科技工程師王景弘今天說，接獲陳情，格上租車使用的雲端儲存空間設定不當，導致所有會員訂單資料可以被查詢列出，有個資外洩疑慮；格上租車回應，第一時間就關閉APP查詢及存取功能，並立即清查資料庫，沒有遭異常查詢或下載情形。

邱顯智與王景弘今天在立法院召開「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會，說明格上租車超過10萬筆訂單資料恐外洩的始末，也呼籲政府盡快成立個資保護專責機構，保障全體民眾的個人資料安全。

王景弘說明，陳情人上週看到和泰iRent發生個資外洩事件後，便檢查自己使用的格上租車服務是否有類似問題，結果發現在下載訂單資料時，檔案存取並未經過格上的主機做二度身分驗證，而且格上使用的雲端儲存空間設定不當，導致所有會員的訂單資料都可以被查詢列出，而訂單資料中有會員的姓名、出生年月日及身分證號碼。

王景弘表示，根據實際測試，有超過10萬筆的PDF訂單資料檔案，沒有設定任何存取限制的擺在雲端空間上，根據格上租車事後給會員的說明，有超過1萬6000名用戶的個人資料恐因此外洩。

邱顯智表示，近期個資外洩的事件層出不窮，從公部門的戶政資料、健保資料，到華航的會員資料，再到上週爆發的和泰iRent租車會員資料外洩，以及今日揭露的格上租車訂單資料外洩。

邱顯智指出，從這些事件顯示，個人資料保護法雖然已經立法，但是不論公部門、私部門，對於個人資料的保護、個資外洩後的處置，仍非常不足。

邱顯智說，肯定格上租車在事發後的迅速反應，並對會員發布了訂單資料外洩的訊息，然而從檢舉人與公路總局來往溝通的過程發現，公路總局並不具備理解、處理資安外洩事件的基本能力，只能照本宣科請業者改善。

格上租車表示，第一時間就即刻關閉APP出租單查詢及存取功能，並立即清查資料庫狀況，發現沒有遭異常查詢或下載情形。

格上租車也在3日發送電子郵件主動告知受影響的1萬6000名客戶，請客戶放心。格上將持續進行改善強化，資料庫設置在國際認證的安全機構Google雲端平台，定期進行掃描與高強度防火牆機制保護，確保資訊安全無虞。（編輯：潘羿菁）1120206