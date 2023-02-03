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iRent傳個資外洩 金管會：證交所已啟動查核和泰內控

2023/2/3 19:04
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（中央社記者謝方娪台北3日電）和泰汽車旗下iRent傳出個資外洩風險，金管會今天強調，和泰車於2月1日發布重訊澄清媒體報導，經證交所評估，符合重訊資訊揭露相關規定，金管會並非評論資安事件本身。

另針對此次資安事件和泰是否落實執行內控制度，金管會表示，證交所已啟動查核。

和泰汽車旗下iRent傳出個資外洩風險，金管會證期局2日於例行記者會表示，和泰車針對子公司發生的事件，已在2月1日發布重訊說明；iRent非和泰車重要子公司，且事件對和泰車財務及業務無重大影響，證交所認為並無違規。

民進黨立委林楚茵在臉書批評，和泰車是上市公司，除了保持正常經營、保障股東利益，更重要的是消費者權益及公司社會責任，這次事件已造成消費者及社會恐慌，明顯違反金管會規定，金管會竟然只因未影響公司財務及營運，就宣判公司未違規。

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金管會今天下午發布聲明澄清，金管會是針對和泰發布此事件重訊有無違規進行說明，並未對此資安事件進行評論；和泰2月1日發布重訊，針對媒體報導個資外洩事件的澄清說明，經證交所評估，符合重訊資訊揭露相關規定。

金管會指出，昨天有媒體詢問和泰對此事件重訊公布事宜，因此說明經證交所評估尚符合重訊揭露規定，並非認定此資安事件無違規，針對此次資安事件和泰是否落實執行內部控制制度，證交所已啟動查核。（編輯：張均懋）1120203

#金管會證期局
#和泰
#iRent
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