北市統計消費爭議 個人房東遭申訴案增加

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（中央社記者劉建邦台北23日電）北市法務局今天說，統計112年度消費爭議最多案件數，包含線上遊戲等5類；在不動產類個人房東遭申訴案有增加，因民眾申請租屋補貼遭拒等因素，讓個人房東遭申訴案大增。

台北市法務局發布新聞資料指出，公布112年度受理消費申訴及申請調解案件統計數據，消費爭議最多前5項，依序為線上遊戲類、網路電視購物類、運輸類、旅遊類、不動產類。

法務局表示，經分析統計數據，線上遊戲類因境外玩家大量申訴，躍居榜首；此外，不動產類中的個人房東申訴案件明顯增長，主要原因是1月修正租賃住宅市場發展及管理條例，明定住宅租賃契約全面適用消保法，讓申請租屋補貼遇困境，導致個人房東遭申訴案件數大增。

法務局指出，消費爭議的線上遊戲類共有3642件，包含香港商動視暴雪有限公司有2588件，爭議原因是遊戲魔獸世界帳號停權、系統問題及退費等。網路電視購物類共3315件，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨遭拒為主，包含蝦皮購物網、momo購物網、PChome 24h購物網。

法務局表示，至於運輸類消費爭議案共1787件，以外送平台類為大宗，如Uber Eats、Foodpanda、iRent皆上榜。旅遊類消費爭議共1275件，常見爭議類型以住宿及旅遊行程取消、使用效期等，像Klook客路、KKday、Agoda。

法務局指出，不動產類消費爭議共981件，榜首為個人房東有155件最多，常見爭議原因以申請租屋補助及報稅等遭拒或變相加價、屋況不佳、修繕爭議、押金爭議等。

法務局表示，針對不動產類消費爭議已製作宣導影片供民眾參考，相關資訊或民眾遇消費疑義，皆可上官網查詢相關訊息。（編輯：方沛清）1130323