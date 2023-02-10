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iRent個資外洩
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iRent個資外洩1/17
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iRent個資外洩 桃園開罰9萬不排除停止營運

2023/2/10 15:42（2/10 21:53 更新）
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和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩多達40萬筆，桃園市交通局10日依共享運具自治條例開罰最高額新台幣9萬元、並要求限期改善，如未改善，不排除停止營運。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月10日
和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩多達40萬筆，桃園市交通局10日依共享運具自治條例開罰最高額新台幣9萬元、並要求限期改善，如未改善，不排除停止營運。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月10日
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（中央社記者葉臻桃園10日電）和泰汽車旗下iRent爆出個資外洩多達40萬筆，遭交通部公路總局開罰新台幣20萬元。桃園市交通局今天依共享運具自治條例開罰最高額9萬元、要求限期改善，不排除停止營運。

桃園市政府交通局發布新聞稿表示，iRent未遵守自治條例情節重大，依違反「桃園市共享運具經營業管理自治條例」第14條規定，處以最高額度9萬元罰鍰，並要求限期改善，如未改善，將考量情節停止營運。

交通局表示，和泰汽車集團旗下和雲行動服務共享汽機車品牌iRent爆發個資外洩事件，和雲行動服務公司在桃園市境內有1000輛共享機車及100輛共享汽車提供服務，交通局除立刻要求iRent公司說明事件歷程及提報改善計畫外，也裁處最高額度9萬元罰鍰。

交通局重申，為保障市民權益，已要求iRent公司提出改善計畫，避免類似事件再次發生；如未改善，將考慮祭出停止營運的手段，以保障消費者權益。（編輯：方沛清）1120210

#iRent公司
#桃園市政府交通局
#和泰汽車集團
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