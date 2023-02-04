iRent個資外洩和泰道歉 提供逾40萬用戶時數補償

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和泰汽車集團4日針對iRent個資外洩事件發出道歉聲明，並向40.01萬曾涉潛在風險的用戶提出相關時數補償方案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）和泰集團旗下和雲行動服務共享汽機車品牌iRent日前爆發個資外洩事件，引發外界高度關注，在進行各項調查及補強措施後，今天正式發出道歉聲明，並同時向40.01萬曾涉潛在風險的用戶提出相關時數補償方案。

和雲行動服務今天發出聲明表示，iRent身為國內共享汽機車最大市占品牌，在日前發生會員個資外流疑慮，感謝社會大眾與各主管機關提供的協助與指教，iRent將持續針對資安進行強化，引起廣大消費者不安與社會關注，致上最誠摯歉意。

和雲行動服務表示，暫存資料庫發生防護性缺口一事，iRent已於1月28日接獲通報1小時進行缺失防堵，感謝各方給予指導及指教，系統已完成資安強化防護及風險管理機制，除交通部公路總局於第一時間派員進行行政檢查外，台北市交通局、新北市交通局等主管機關，均積極多次現地輔導關切，iRent高度感謝並虛心接受。

和雲行動服務表示，經連日盤查，iRent 原初步發現並通報「近三個月內可能受影響用戶為14萬名」，但基於珍視會員權益、積極防堵詐騙態度，決定拉高資訊安全防護原則，主動擴大將「個資風險對象」定義調整為「該暫存資料庫自啟用以來，所有曾涉潛在風險的40.01萬用戶」，全數納入本次對應範圍。

針對40.01萬用戶，和雲行動服務於2月1日晚間已完成寄發電子郵件通知，並於2月2日提供時數補償。（編輯：林興盟）1120204