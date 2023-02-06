iRent個資外洩 立委促新內閣成立個資專責機構

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（中央社記者郭建伸台北6日電）和泰汽車旗下iRent傳出個資外洩風險引發關注。民進黨立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程今天呼籲，國發會應儘速成立個資獨立專責機關，要求數位部肩負更多私部門資安監理角色，重拾民眾對政府信任。

與會的交通部公路總局副局長張舜清表示，依照個資法規定，共享汽車的目的事業主管機關是交通部，台北市監理所4日已針對iRent業者複查，複查報告將於今天送交公路總局，3天內將送交通部做最後行政處分。

和泰集團旗下和雲行動服務共享汽機車品牌iRent日前爆發個資外洩事件，引發外界高度關注。賴品妤等人今天舉行記者會，呼籲新內閣儘速成立個資機關，並邀請國發會副主委高仙桂、數位發展部韌性建設司長鄭明宗及張舜清與會。

賴品妤指出，目前個資法由各主管機關主責，光是負責監督非公務機關的二級部會就有20個，衍生權責不清互踢皮球狀況；近來新內閣上任，政府應儘速成立獨立專責保護機關。

賴品妤表示，個資外洩大多與資安息息相關，但目前數位部因相關法規不足，宛如技術外包單位置身事外，她要求應通盤檢討個資法、資安法，也將提出個資法修法版本督促政府。

劉世芳表示，個資外洩事件頻傳，但政府機關往往事後處置牛步，不僅導致民怨，更容易形成詐騙溫床。她指出，政府應儘速成立獨立資安及個資保護的專責機構，也需速審速結、加重罰則，才能回應民眾期待。

洪申翰指出，憲法法庭曾判決，個資法與其他相關法律欠缺個資保護獨立監督機制，有違憲之虞，要求相關機關3年內制定修正法律；目前仍未見相關機關規劃修法，要求新內閣應儘速提出個資保護政策。

高仙桂在記者會中回應，國發會參考國際立法案例，目前已經有完整的大架構規劃，但涉及行政院的人力、預算等尚須詳細討論，承諾將在1個月內提出籌備期程報告。

鄭明宗在記者會中表示，個資是龐大業務，數位部協助保護個資管理，若資安管理法需要修法，將積極研議。（編輯：翟思嘉）1120206