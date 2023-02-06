iRent洩個資新北議員籲罰 市府：待中央認是否違法

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民進黨新北市議員張錦豪（左起）、戴瑋姍、林秉宥與顏蔚慈6日在新北市議會召開記者會，痛批iRent態度被動消極，呼籲新北市政府不僅要依最高標準開罰，更要積極監督iRent落實後續個資維護作為及賠償責任，如未改善應依法停止iRent營運。中央社記者高華謙攝 112年12月6日

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（中央社記者高華謙新北6日電）共享運具iRent爆發個資外洩事件，新北議員戴瑋姍等呼籲新北市府應開罰，不要被動跟進北市作為；市府說，若中央認定違反個資法，市府會依自治條例開罰新台幣6000元到9萬元罰鍰。

民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥與張錦豪今天在新北市議會召開記者會，痛批iRent態度被動消極，新北市政府也慢半拍，呼籲新北市府不僅要依最高標準開罰，更要積極監督iRent落實後續個資維護作為及賠償責任，如未改善應依法停止iRent營運。

戴瑋姍說，iRent全國用戶約有135萬人，去年12月新北市iRent汽機車租借就高達8.8萬次。但新北市府目前沒有任何積極作為，還說會完全會參考台北市作法比照辦理，呼籲侯友宜應好好開罰，「我們不是台北市的跟屁蟲」，新北市府應主動了解並統計新北市民受害情況，研擬對應措施。

顏蔚慈表示，新北有訂定「新北市共享運具經營業者管理自治條例」，要求業者營運時應建立完善保護租用人個人資料制度，並明列新北市府可以開罰新台幣6000元以上到9萬元以下罰鍰；另外，個資法中也明列地方政府可處以相關處分與罰鍰，新北市政府除了依自治條例裁處最高罰鍰，也應依個資法裁罰。

林秉宥說，iRent宣稱1日及2日已通知用戶個資外洩訊息並提供補償措施，但仍有會員說完全沒接獲通知。受害者社團還有民眾反映信用卡遭盜刷，iRent卻避重就輕，指沒有信用卡被盜刷的疑慮，態度非常消極，新北市府更應硬起來，要求iRent負最大責任。

張錦豪表示，網友反應iRent只打算賠償受害者180分鐘的租車補償，現在已有受害用戶集結要對iRent提出集體訴訟，新北市政府法制局應主動召集被害人進行團體訴訟，另外，新北市府應積極稽核各大平台業者，以免類似事件再度發生。

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北市府交通局1月31日晚間得知事件，隔天上午就立刻通知並續發文給iRent要求說明，2月4日也協同北市交通局一同稽查。經了解，受害者個資會流出是因為iRent本身相關監督通訊應用程式沒有妥善維護管理，造成流出個資風險。

吳政諺說，個人資料保護法主管機關是中央，如果中央認定iRent違反個資法並裁罰，新北市府交通局則可據以認定「共享業者營運管理失當」，並依「新北市共享運具經營業者管理自治條例」罰6000元到9萬元罰鍰，具體裁罰金額會視違規情節而定，也會參考中央調查結果。

在民眾求償方面，吳政諺表示，民眾與iRent簽租賃契約屬消費糾紛，市府方面會由消保官協助民眾爭取權益，視民眾訴求而定，目前還沒收到相關陳情。

新北市政府法制局長吳宗憲說，今天上午已針對iRent個資外洩事件開會討論，目前尚未收到受害者陳情或訴求，只要接到受害者案件一定會全力協助處理。（編輯：張銘坤）1120206