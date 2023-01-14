華航遭指個資外洩 民航局要求提改善報告

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網路媒體報導，中華航空股份有限公司會員資料庫遭駭客公開，其中不乏重要政經人士的會員個人資料外洩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北14日電）網路媒體報導，中華航空股份有限公司會員資料庫遭駭客公開，對此，民航局今天要求華航到民航局說明，並須提出改善報告。

網路媒體報導，中華航空股份有限公司會員資料庫遭駭客公開，不乏重要政經人士會員個人資料外洩；華航表示，外流個資與資料庫不盡相符，還無法確認來源，將全力配合警方調查。

民航局今天表示，已要求華航至民航局說明事件始末，除要求儘速釐清相關細節，也要求華航應全面檢視系統安全，確認目前所採取防禦應變措施，能確保各項資通系統作業正常。

民航局說，華航到局說明時，表示已發送信件，提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全。

民航局進一步要求華航，應確實依個人資料保護法，以及民用航空事業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法相關規定，落實個人資料保護事宜，維護會員權益。

針對事件始末、應變處理及善後措施、未來強化作為等，民航局指出，已要求華航立即提出改善報告。（編輯：陳政偉）1120114