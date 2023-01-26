數位部8大施政 導入統一傳輸系統強化公部門資安

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位發展部去年8月底正式成立，數位部長唐鳳表示，今年有8大施政重點，涵括通傳韌性、推動創新應用、參與國際組織等三面向；資安部分會導入統一傳輸系統，強化公部門資安，確保跨機關的資料交換。

在通傳服務韌性部分，唐鳳指出，會推動零信任架構（Zero Trust Architecture），也就是相關驗證上不能只靠一組密碼而已，還要多方驗證支援。強化公部門資安部分，會導入統一的傳輸系統，即政府資料傳輸平台（T-Road）系統，確保跨機關間的資料交換方式安全無虞，這2年會推行到所有資安A級機關都要導入標準。

第二，數位部今年起規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性，測試低軌通訊衛星在緊急狀況可作為應變管道。

第三，持續促進新聞媒體與數位平台對話。唐鳳指出，短期包括建立分潤機制、持續對話機制等，中期可能牽涉立法，若有必要，數位部不會拒絕擔任立法的主管機關。行政院跨部會小組在農曆年前開會決議，數位部持續作為平台，推動雙方彼此對話。

數位部也希望透過科技與資料開放，推動更多創新應用服務。數位部透過「公益創新‧徵案100」向民間廣發英雄帖。數位部指出，徵件期限已截止，外界踴躍提案共收到900多案，將優化審查效率，有信心可如期審核完成，後續也提供輔導機制。

隨著5G開台2年半，數位部盼拓展5G多元服務。官員表示，先前通傳會（NCC）已預告過5G專網草案，數位部也持續跟5G專網實驗的業者交流，會朝更簡化流程、更降低成本、應用更開放等方向進行，1月初已成立5G專網辦公室，協助推動相關業務。

數位部也瞄準六大主題，在氣候環境、災害防救、交通運輸、健康醫療、能源管理與社會救助方面，提升目前政府開放資料平台的服務量能，預計2月約有上百個開放資料集，在平台上以高應用價值主題專區形式上線。

數位部產業署也編列新台幣1.35億元執行「軍民通用資安計畫」，唐鳳指出，目的是要培養在地的資安業者，滿足國防軍方提出的需求，一來讓民間了解技術能量，二來對軍方來說也能把技術國產化。

在國際參與部分，數位部盼透過網路串連全球民主陣線，其中也包含透過參與跨國組織，參與各種網路政策與標準的制定，維護台灣在數位網路領域的利益。數位部今年1月起更成功以台灣政府機關名義（Ministry of Digital Affairs, Taiwan）加入制定全球網路標準的國際組織「全球資訊網協會」（W3C），成為正式會員。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120126