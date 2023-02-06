數位部加入FIDO聯盟 強化身分識別標準接軌國際

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（中央社記者蘇思云台北6日電）數位部今年1月加入國際身分識別標準組織FIDO Alliance（簡稱FIDO聯盟）數位部今天表示，將加速台灣跟全球政府單位與跨國企業的互動，有望強化身分識別標準接軌國際，並擴大產業應用。

數位發展部今年1月加入FIDO聯盟，是該組織繼美國、英國、德國、澳大利亞、韓國與泰國後，第7個以國家公部門為申請單位加入成為政府會員的國家，也是台灣繼內政部後，第2個加入FIDO聯盟的政府單位。

數位部產業署今天透過新聞稿指出，加入FIDO聯盟將加速台灣與全球政府單位及跨國企業的互動，不僅與國際大廠共同參與制定國際標準，強化身分識別標準接軌國際，並擴大產業應用，同時更強化數位產業安全與韌性。

數位部長唐鳳表示，身分識別與電子簽章是網路安全交易環境中的2個關鍵議題，數位部去年8月掛牌成立後，針對電子簽章已在去年12月2日發布「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋。

唐鳳表示，針對身分識別的部分，今年1月正式成為FIDO聯盟政府會員，預計將可讓台灣的FIDO標準應用範圍，除了既有的政府、金融領域外，也逐漸擴大到各行各業領域，為網路服務身分識別這個重要的關卡提供便利安全的保障。

此外，數位部未來也將積極參與FIDO聯盟各個技術標準以及包含消費性應用、政府應用以及企業應用等工作組的討論，分享台灣在身分識別與信賴服務的現況與推動成果，並提出標準制定的建議。

FIDO聯盟成立於2012年，是國際標準組織且非營利的產業聯盟，目前全球已有超過350個國際會員、7個國家政府單位加入，以及逾900個認證產品（Certified Product），其所制定的身分識別技術協定與認證規範，使各種連網服務更便利安全。

FIDO聯盟台灣分會會長、神盾公司副總張心玲表示，2021年獲聯盟同意成立「FIDO聯盟台灣分會」。今年2月FIDO聯盟第一次在台灣辦理會員大會暨國際研討會，數位部除了將以新會員身分參加本次會議之外，唐鳳也進行專題演講，加上其他國內外專家經驗分享，歡迎外界踴躍參加。

FIDO聯盟的會員來自財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟硬體設備製造等產業。董事會成員包括Google、Microsoft、Apple、Meta、Amazon、PayPal、MasterCard、VISA、Intel、LINE、Samsung以及台灣的神盾等共39家。（編輯：郭無患）1120206