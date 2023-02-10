資安院揭牌 總統：強化國家數位韌性與資安防護體系

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（中央社記者蘇思云台北10日電）資安院今天舉行揭牌典禮，總統蔡英文今天表示，資安院成立是重要里程碑，將持續強化國家的數位韌性以及資安防護體系，致力提升關鍵資訊系統，推廣全民資安意識，打造安全、安心與安穩的數位環境。

國家資通安全研究院（資安院）今天上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、行政院副院長暨資安長鄭文燦、數位發展部部長同時也是資安院董事長唐鳳等多位部會首長都親自出席。

蔡總統強調，資安院成立是重要里程碑，將持續強化國家的數位韌性以及資安防護體系，上任以來，一直強調資安就是國安的戰略，面對國際上複雜多變的資安威脅，不斷努力打造更高層級國家資安聯防體系，因應境外勢力的複合式資安作戰。

蔡總統指出，去年8月成立專責數位發展部，為推動國家整體的數位轉型打下重要基礎。資安院是國家級的資安行政法人，集結產學研各界最優秀人才，接下來會全力推動前瞻資安科技研發、應用與服務，致力提升關鍵資訊系統，以及基礎設施的防護能力，為全民打造安全、安心以及安穩的數位環境。

蔡總統表示，近來多個個資外洩事件，中央執政團隊本週也召開會議，邀集各部會討論資安保護機制的精進方式，由行政院副院長鄭文燦主責。關於數位訊息防護，資安院未來也會負責應用技術的研發跟推廣使用，並且推廣全民資安意識，協助公私部門提升個人資料的防護。

為強化公部門資安韌性，蔡總統說，數位部先前開始推動政府資料傳輸平台（T-Road）系統，政府跨部門間的資料傳輸全程以機關憑證加密，不和外部連通，並在這基礎上導入零信任驗證制度，核心概念就是「永不信任、持續驗證」，任何資料使用都要做身分、設備、行為模式的三重驗證，防止資料竊取和外洩。

蔡總統指出，預計今年底在T-Road系統中導入三重驗證零信任機制，將在後續2年內，優先輔導擁有大量人民個資的A級機關，再輔導B級機關跟其他縣市陸續導入。

她表示，民間資安部分，召開跨部會個資保護執行的聯繫會議，強化監督通報機制，數位部也針對主管的電商業者強力監督，要求改善資安系統，政府也主動提供資源，協助電商業者強化資安。（編輯：林淑媛）1120210

國家資通安全研究院10日上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文（左4）、行政院副院長暨資安長鄭文燦（右4）、數位發展部長唐鳳（左3）等人出席並合影。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日

總統蔡英文（左4）10日上午在行政院資安長、副院長鄭文燦（右4）與數位發展部長唐鳳（左3）等人陪同下，出席國家資通安全研究院揭牌典禮。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日

國家資通安全研究院10日上午舉行揭牌典禮，行政院副院長暨資安長鄭文燦出席致詞。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日

國家資通安全研究院10日舉行揭牌典禮，數位發展部長、資安院董事長唐鳳致詞表示，資安院是台灣第一個專責資安的行政法人，以國家的高度配合政府整體的資通安全策略，協助重大資安事件，是國家數位轉型和強化數位韌性不可或缺的專業團隊。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日