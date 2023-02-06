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企業頻傳個資外洩 可通報台灣電腦網路危機處理中心

2023/2/6 14:50
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（中央社記者蘇思云台北6日電）民間企業近期屢傳個資外洩事件，數位部今天表示，民間業者若發現疑似個資外洩或資安事件，除了通報各事業主管機關，也可以通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）協助處理。

數位部透過新聞稿指出，依據個人資料保護法規定，民間單位個資事件由各目的事業主管機關主管。

數位部次長李懷仁今天表示，民間業者如果發現有疑似個資外洩或資安事件，除了依據各部會辦法回報目的事業主管機關，也可以第一時間通報數位部督導的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）負責維運的臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）。

TWCERT/CC擔任民間企業資安事件通報及協助處理窗口，將提供企業資安事件諮詢及協調協處服務。

公部門資安部分，李懷仁指出，數位部已開始推動零信任架構（Zero Trust Architecture）及政府資料傳輸平台（T-Road）統一傳輸標準，讓公部門在資料介接上不會有個資跟資訊安全上的問題，並開始解決內外網上不安全交換問題。

李懷仁指出，預計1年內T-Road管理體系將全面導入三重驗證的零信任制度，並預計2年內輔導完擁有大量人民個資的A級機關優先導入T-Road，B級機關和其他縣市則會陸續導入。

民間資安的部分，數位部已經針對自身主管的電商業者，透過公會召集會議，嚴正要求業者對於可能涉及交易系統的資安必須重視，同時補助與媒介資安業者協助電商業者檢測與改善。

數位部強調，資安防護和個人資料保護除了政府要做好以外，也需要民間單位一起努力，共同合作來精進防護能量。（編輯：潘羿菁）1120206

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李懷仁
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