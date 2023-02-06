產業資安 數位部：今年鎖定無人機半導體設備

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（中央社記者張璦台北6日電）數位部今天表示，輿情關注的無人機，以及半導體設備，為今年產業資安推動的重中之重；其中，無人機資安驗測實驗室將在今年3月起提供檢測服務，國際驗證機構指定第3方測試實驗室，則擬於12月開幕。

國科會今天召開第3次委員會議，由國科會提報「113年度政府科技發展重點政策說明」、「110年全國科技動態調查結果」，同時，數位部提報「資安產業發展規劃」。

數位部數位產業署長呂正華表示，去年時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，資安攻擊是平時的23倍，這種問題難以避免，但台灣可以培養本土資安產業、讓它長大，達成資安產業化、產業資安化。

呂正華指出，輿情關注的無人機資安，以及關鍵產業的半導體設備資安，為今年重點推動項目。

他表示，提升無人機產業國際競爭力，如果資安沒有做好，都將成為空談，在國科會、數位部、交通部民航局跨部會協調下，建置無人機資安聯合驗測實驗室，訂於今年3月1日提供檢測服務。

針對相關檢測與國外標準接軌方面，呂正華指出，國際無人機驗證機構指定第3方測試實驗室，由於要辦理合作洽談、採購作業等，建置時程會拉比較長，今年11月若能完成實驗室授證，12月就可開幕，提供檢測服務。

數位部官員表示，無人機資安一定有風險低、中、高的區別，會以重量別訂定檢測項目，製造、組裝供應鏈應具備的資安要件等，也在資安檢測規範之列。至於無人機販售、飛行前是否一定要做資安測報，官員表示，這屬於飛安相關主管機關的權責。

半導體設備資安方面，呂正華表示，去年1月，台灣和國際半導體產業協會（SEMI）、台積電共同制定全球第一個半導體資安標準、即SEMI E187，去年10月建立標準及實務操作參考指引，提供廠商導入作法依據，今年則建立認、驗證機制，輔導台灣廠商領先獲得資安認、驗證。

國科會主委吳政忠則表示，因應國際地緣政治形勢變化及後疫情時代產業變遷，資安產業成為台灣立足國際的必要。

他指出，政府不僅要從產業資安層面積極推動，也將深耕上中游資安科技學術研究，並跨部會合作介接至中下游應用，再透過扶植社群衍生新創、促進國際資安合作交流、產業資安人才培育等作法，深化台灣自主資安技術研發。（編輯：林興盟）1120206