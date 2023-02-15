數位部：新聞議價第二輪對話平台3月中展開

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（中央社記者王承中台北15日電）數位平台與媒體分潤機制受關注，數位發展部數位產業署副署長林俊秀今天說，持續與數位平台方溝通，第一波討論時有邀4大媒體公協會，部長唐鳳已公開表示會在3月中啟動第二波討論。

民進黨立委范雲、張廖萬堅及林楚茵今天在立法院召開「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議及法案公聽會，邀請數發部數位產業署副署長林俊秀、政大法學院特聘教授王立達等產官學界代表出席，討論如何建立最適合台灣環境的數位平台與媒體分潤機制。

與會的台大新聞所教授林照真表示，儘管新聞媒體與數位平台的協商機制需要建立，但目前台灣媒體以「公會」為主的模式，較難開展平台和各媒體的具體協商。西方國家為了因應與跨國平台的談判協商，分別出現媒體聯盟的方式，以爭取更大的協商空間，這些經驗很值得台灣參考。

與會的台北市報業商業同業公會理事長陳國瑋表示，傳統紙媒投入巨量資源進行數位轉型，但得不到合理報酬，這是產業環境問題。立法是促使數位平台與媒體對話的必要手段，政府應積極推動「新聞媒體與數位平台強制議價法」的立法準備，建議應於今年底前，徵詢各方意見，提出草案。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷指出，基層媒體工作者才是真正內容的產製者，有好的待遇、工作條件，才有好的內容。呼籲議價過程必須有勞工參與，公司內討論授權金分潤時必須經由勞資協商，並提撥部份授權金成立「強化第四權韌性」，補助優質報導或調查計畫。

林俊秀則表示，數發部會持續跟數位平台方溝通，Google、Meta都有表示提出共榮方案，希望兩大平台能夠儘速規劃細節，跟當初第一波的4大媒體公協會來討論；第二波的部分，唐鳳也已公開表示會在3月中啟動第二波討論。

林俊秀指出，由於數發部並非新聞主管機關，有關網路媒體的部分，還是要由NCC、文化部協助認定，但也會召集大型的平台跟網路媒體討論，這是行政院的決議。（編輯：翟思嘉）1120215