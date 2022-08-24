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連結別亂點 證交所3招避免簡訊金融詐騙

2022/8/24 21:56
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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所今天推出「防範金融詐騙教戰守則之4」，提醒投資人三思而行，面對各類簡訊、即時通訊軟體傳來的連結時，點選前一定謹記「停」、「看」、「查」三個步驟。

證交所發布新聞稿指出，隨著行動裝置與即時通訊軟體的發達，詐騙手法推陳出新，利用電話、網路詐騙的案件也層出不窮。其中尤以利用簡訊、即時通訊軟體傳送連結，誘騙被害人點選後竊取個資、安裝木馬程式，或建立聯繫後進一步詐騙模式最為常見。

證交所呼籲民眾若接獲可疑或陌生的通訊聯絡，務必確實採取停、看、查三個步驟，杜絕所有可能的金融詐騙。

證交所表示，為了防範金融詐騙，除了在手機、電腦安裝防毒軟體，掃描不明的連結之外；也可以在手機上安裝號碼辨識與過濾軟體，或利用安卓「訊息」、蘋果iMessage等App的黑名單功能，就源封鎖不明的來電、簡訊資訊，以避免點擊詐騙連結。

此外，證交所說明，在面對各類簡訊、即時通訊軟體傳來的連結時，點選前一定要謹記「停」、「看」、「查」三個步驟。

第1點是「停」，收到訊息傳來的連結，切勿輕率地點下去。點選之前，先靜下心，提醒自己，這有可能是個詐騙訊息。

「看」則是第2點，投資人須辨識連結來源的可信度，若為即時通訊軟體，看看傳來的人是誰，若是簡訊傳來的連結，看看辨識app進行掃描後的辨識結果。

第3點「查」，查詢連結來源是否為真，若為認識的人，可以電話向其詢問確認；若為不認識者或者雖顯示來自知名單位、金融機構或政府機關等，但軟體無法辨識連結可信度甚或有疑慮者，可向165反詐騙專線查詢，更可以選擇直接忽略刪除該訊息。

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證交所強調，目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

另外，券商公會、投信投顧公會網站也已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。還有去年12月由投保中心、證券商公會、投信投顧公會、期貨公會共同設置的證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434，提供證券期貨反詐騙法律諮詢服務及合法業者查詢服務。（編輯：楊凱翔）1110824

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