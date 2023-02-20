小心個資詐騙 調查：65%台灣人手機號碼曾外洩

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（中央社記者吳家豪台北20日電）陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook今天發布調查報告指出，台灣外洩頻率最高的個資前3名依序為登入密碼、電話號碼、姓名，且65%台灣人手機號碼曾遭到外洩與惡意兜售。

隨著個資外洩事件頻傳，信任科技公司Gogolook今天公布「2022年度詐騙報告：個資外洩篇」，與刑事局、國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence共同調查亞洲市場個資外洩情勢，分析詐騙產業鏈的上游場景。

調查指出，個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式、進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，常見大規模外洩事件多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則出現在民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是在心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。

Gogolook與Constella Intelligence針對包含台灣在內的數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查，結果顯示，馬來西亞電話號碼外洩率達73%最為嚴重，台灣以65%居次，日本外洩率高達56%。根據戶政司統計，台灣20歲至65歲人口約1600萬人，推估全台約有1040萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售。

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Gogolook也針對個人資料範疇中不同項目的外洩頻率進行排名，台灣、泰國、馬來西亞前3名外洩個資相同，皆為登入密碼、電話號碼、姓名；第4至7名包括國籍、電子郵件、地址、出生年月日，各國排序略有差異。日本與韓國的外洩個資前3名依序為姓名、登入密碼、電話號碼。

Gogolook提醒，登入密碼外洩可能造成網銀帳號遭盜取、失去社群帳號控制權等。當詐騙集團掌握民眾的姓名與電話號碼，甚至是付款、購物紀錄，便能輕易的展開詐騙電話與簡訊攻勢，要小心「包裹貨到付款詐騙」隨時上門，建議民眾多利用線上服務的二階段認證、定期更換高強度密碼，以及透過軟體辨識陌生電話與簡訊。（編輯：楊凱翔）1120220