共軍聯合戰備警巡 蔡明彥：已3次夜間進行成新樣態

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）國安局長蔡明彥今天表示，共軍對台灣的聯合戰備警巡開始在夜間進行，已經有3次了，且會動用空中加油機來延長空中武力的滯空時間，並在聯合戰備警巡加入登陸艦和掃雷艦等其他機艦運作等新樣態。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，關切520新舊總統交接，國安局有無掌握中共是否會圖謀不軌的各種樣態與情資。

蔡明彥指出，大選之後看到中共對台政策的樣態，主要還是和戰兩手，透過釋放利多訊息，或是透過各種灰色地帶脅迫，來凸顯其在台海議題上的主動權。

蔡明彥進一步提到，要注意現在比較大的重點，是中共在例行性的聯合戰備警巡，規模會不會擴大，跟過去來比較，有沒有一些新的部分。比較新的部分，就是共軍現在聯合戰備警巡開始在夜間進行，已經有3次了，另外在聯合戰備警巡期間動用空中加油機，來延長空中武力滯空時間。

蔡明彥透露，共軍在聯合戰備警巡也開始動用其他機艦，包括登陸艦和掃雷艦加入運作，這都是新的樣態。

蔡明彥強調，因應這些新樣態，國防部有相關應處既有機制，除了這些樣態，中共還有灰色地帶操作，包括今年2月中國快艇在金門的翻船事件後，中共開始派出公務船在台灣外離島周邊水域來進行一些活動，這也是國安局注意的重點。（編輯：張若瑤）1130501