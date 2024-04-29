立院通過臨時提案 籲退輔會爭取退役上校子女教補費

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（中央社記者游凱翔台北29日電）立法院外交及國防委員會今天通過臨時提案，有鑒於政府提高補助公私立大學，退伍軍人學費補助與政府補助大學學費間差距大幅減少，在行政院整體預算支出不增加的情形下，建請退輔會積極研議並爭取恢復退役上校階以上子女教補費。

行政院人事行政總處民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復退役上校子女教育補助費的聲浪迄今未減，退輔會仍持續爭取中。

退輔會主委馮世寬上午至立法院外交及國防委員會專案報告「退輔會服務照顧及相關救補助」，並備質詢。

民進黨立委王定宇所提臨時提案指出，依據「全國軍公教員工待遇支給要點」及行政院人事行政總處規定退伍軍職人員子女教育補助費發給對象，目前退除役軍官領俸子女教補費發放對象仍維持中校（含士官）以下，私立大學每學年7萬1600元；公立大學每學年2萬7200元。

提案指出，行政院於去年底通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，自今年2月新學期開始後，補助私立大專院校生學費每學年3萬5000元；公立大學則視家庭所得狀況而定，最高每學年2萬元、最低每學年1萬5000元，上述退輔會與教育部的方案，只能擇優其一方案請領補助。

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提案內容表示，鑒於政府補助公私立大學學費的德政，退伍軍人學費補助與政府補助公私立大學學費間差距大幅減少，在行政院整體預算支出不增加的情形下，建請退輔會有關上校階以上領俸人員子女教補費之事，應積極研議並爭取，以促進退伍袍澤權益。

臨時提案連署人涵蓋朝野立委，包括馬文君、徐巧芯、林楚茵、陳冠廷、洪申翰、沈伯洋等人，討論後在場立委無異議，因此通過。（編輯：謝佳珍）1130429