邱國正：美軍備庫儲台灣有概略方向計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、吳書緯台北24日電）立委關切美軍東亞地區儲備彈藥是否置放台灣，國防部長邱國正今天表示，此事恐引起政治及兩岸問題，因此要謹慎，且軍備與軍火性質差異大，目前進度雖不明確，但軍備庫儲有概略方向計畫。

立法院外交及國防委員會今天與司法及法制委員會進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。

美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放在台灣，邱國正去年3月6日備詢時曾指出，「正在洽談中」。民進黨立委王定宇今天關切是否有新進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱國正答詢，所謂庫儲的定義很多，若是維修保養中心，自然會有零組件等裝備過來，但此事茲事體大且涉及政治，「好端端的為什麼要把國外的裝備放在台灣」，可能會引起政治、兩岸問題，因此要相當謹慎，且軍備、軍火的差異很大，因此均為提案，都可以談。

王定宇關切，是否說明相關位置、項目及方法。邱國正表示，不太適合在此討論，進度雖然不明確，但有概略的方向計畫，會再向立委單獨說明。國防部官員事後補充，邱國正談及的概略方向與計畫，指的是軍備庫儲。（編輯：謝佳珍）1130424