唐鳳黃天牧未留任 卓榮泰：考量階段需求

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）520後第3波內閣人事今天出爐，數位發展部長唐鳳與金管會主委黃天牧未留任。內定行政院長卓榮泰說，內閣團隊是一棒接一棒，新團隊會尋找這個階段到下個階段，需要什麼樣的人才，也感謝過去為民眾服務的所有成員。

卓榮泰今天舉行記者會，宣布520後第3波內閣人事，包含國發會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任；經濟部長由崇越集團董事長郭智輝接手；金管會主委由國立政治大學商學院副院長彭金隆接任；工程會主委為前中油董事長陳金德；數位部由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任；國科會主委一職，為南台科技大學校長吳誠文。

媒體詢問唐鳳與黃天牧未留任原因，卓榮泰說，內閣團隊是一棒接一棒、不可停歇，新團隊會去尋找這個階段到下個階段，政府需要什麼樣的人才為國家服務，也感謝過去為民眾服務的所有成員，新團隊會在這個基礎上繼續前進。

他說，內閣團隊是整體對民眾的承諾與付出，目前雖然分階段介紹閣員，還不能讓民眾看到全貌，但耐心跟等待也是一種美麗。

媒體關注昨天供電一度吃緊，卓榮泰說，受到地震影響，相關發電機組議題要嚴謹面對，台電正用心處理，目前的應變能力與措施，應該得到大家掌聲。

卓榮泰表示，台電多年來在電力調度課題上，包含預先預警、靈活調度都有相當的成就與進展，未來期待郭智輝以及所有內閣團員都以穩定供電作為第一要務，要打造更安全的電網、增加多元綠能、靈活調度。（編輯：謝佳珍）1130416