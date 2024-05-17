救災表現獲肯定 前陸軍副司令季連成將任政務委員

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（中央社記者賴于榛台北17日電）內定行政院長卓榮泰今天公布，前陸軍副司令季連成將出任行政院政務委員，未來借重其國防、救災及全民防衛的專業，強化台灣社會韌性與國家安全韌性。

卓榮泰今天透過媒體群組宣布，季連成將出任行政院政務委員。他說，季連成是優秀的軍官，對國家有相當傑出的貢獻，未來將借重其國防、救災及全民防衛的專業，持續強化台灣社會的韌性與國家安全韌性。

季連成是陸軍軍官學校49期69年班畢業，為三等雲麾勳章、陸海空軍甲種二等獎受勳人，2018年中將退伍。曾經擔任國防部參謀本部中將副參謀總長、陸軍第八軍團指揮部中將指揮官等職，2016年時曾擔任漢光演習指揮官、高雄美濃地震救災指揮官。

季連成在國防組織革新與改造、軍事戰略規劃策訂、常備戰力組建調整，後備戰力組建運用、全民防衛動員作戰、復合型災害防救等方面具備高度專業，實務上也有完整經驗。他並高度關注國軍發展，曾呼籲國防部應強化個人保護裝備，建議研發4級抗彈板，或加厚強化3級板，提升整體保護效果。

季連成在2016年擔任八軍團指揮官時，於高雄美濃地震救災表現，獲得時任高雄市長陳菊、時任台南市長賴清德高度讚賞。地震當時適逢寒流來襲，季連成後續也與八軍團持續協助台南養殖漁業寒害災後恢復工作。

新內閣團隊日前已公布7名內定行政院政務委員，其中3位兼任，包含政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳誠文、政務委員兼國家發展委員會主委劉鏡清、政務委員兼行政院公共工程委員會主委陳金德。

另4名政務委員為前衛福部長陳時中、文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，以及台灣大學法律系專任教授林明昕，加計今天公布的季連成，新政府團隊8名政務委員到位。

行政院政務委員依規定可有7人至9人，皆是行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見及辦理行政院長交辦事項。（編輯：蘇志宗）1130517