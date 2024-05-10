新內閣外交部政次吳志中 法務部政次黃世杰、徐錫祥
田中光小檔案
生日：19521年2月15日
出生地：台南市
學歷：美國聖湯瑪士大學工商管理碩士、輔仁大學英文系
經歷：駐印度代表處代表、駐東加王國大使館參事、駐斐濟代表處組長、駐加拿大代表處組長、駐澳洲布里斯本辦事處處長、駐吐瓦魯國大使、外交部亞東太平洋司大使回部辦事、外交部非洲司科長
吳志中小檔案
- 生日：1965年出生
- 學歷：法國巴黎第一大學政治學博士、巴黎第九大學組織政治科學系碩士、巴黎第八大學地緣政治學系碩士、巴黎第一大學外交系碩士、淡水工商管理專科學校電子計算機科
- 經歷：駐法代表、外交部政務次長、東吳大學政治學系教授
徐衍璞小檔案
- 生日：1961年
- 學歷：元智大學資訊管理碩士、戰院87年班、陸院82年班、陸軍官校72年班
- 經歷：國防部軍備副部長（新職）、參謀本部副總長執行官、國防部常務次長、陸軍六軍團指揮官、人次室次長
總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新政府人事，內定行政院長卓榮泰今天透過新聞稿公布新一波名單。
國防部副部長由現任副部長徐衍璞、柏鴻輝留任。徐衍璞過去曾任陸軍司令、副參謀總長執行官、國防部常務次長、陸軍六軍團指揮官等職；柏鴻輝曾任國防院副執行長、國防部常務次長、空軍司令部參謀長、國防部政辦室主任等職，期待藉重2位專業持續推動政策；另外，退輔會政務副主委由陸軍退役中將傅正誠留任。
外交部政務次長除田中光留任，另一位政務次長由吳志中出任。吳志中在駐法期間，積極為台灣開拓外交視野，更曾多次接受法國媒體專訪，為台灣在國際上發聲，持續強化台灣與歐洲在企業、衛生等領域的交流。
黃世杰小檔案
- 生日：1979年1月5日
- 學歷：美國哥倫比亞大學法學碩士、台灣大學法學碩士、台灣大學法律學系及社會學系雙學士
- 經歷：立法委員（第10屆）、民主進步黨立法院黨團副書記長、民主進步黨中央執行委員、桃園市政府參議、財團法人農業工程研究中心董事
經濟部政務次長由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出任。何晉滄過去曾任經濟部中小企業處處長、科技部南部科學園區管理局副局長、經濟部中小企業處主任秘書等職，未來將持續積極扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業的各項問題。
國發會政務副主委將由現任常務副主委高仙桂出任。高仙桂曾任職經建會副處長、主任秘書、經濟研究處處長，以及亞洲．矽谷計畫執行中心執行長，國家發展委員會主任秘書。
梁文傑小檔案
- 學歷：
台大政研所碩士
台大政治系學士
建國中學
- 經歷：
第11、12屆台北市中山大同區議員
高雄市市長辦公室主任
陸委會諮詢委員
民進黨政策會首席副執行長
民進黨中國事務部副主任
資料來源：民進黨台北市黨部
阮昭雄小檔案
生日：1970年9月29日
出生地：彰化
學歷：國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士
國立台灣大學農業經濟研究所碩士
經歷：台北市議員、民進黨青年部主任
此外，海洋委員會政務副主委將由現任海洋委員會海洋保育署署長黃向文、現任海洋委員會常務副主委吳美紅出任。黃向文曾任國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所所長、農委會漁業署遠洋漁業組科長以及行政院海洋事務推動小組委員。吳美紅曾任總統府第一局局長、大陸委員會政務副主任委員。
原住民族委員會政務副主委由現任政務副主委谷縱‧喀勒芳安留任，以及原民會土地管理處處長杜張梅莊出任。谷縱‧喀勒芳安是國立台灣大學政治學系碩士，長年在高雄原民會擔任相關職務，杜張梅莊從基層科員、課長，再進入原民會擔任處長，資歷及實務經驗皆豐富。
行政院主計總處政務副主計長蔡鴻坤、行政院人事總處政務副人事長李秉洲也都留任。（編輯：蘇龍麒）1130510
- 2024/05/10 16:02
- 新內閣外交部政次吳志中 法務部政次黃世杰、徐錫祥2024/05/10 15:59
- 2024/05/09 22:42
- 2024/05/09 17:13
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