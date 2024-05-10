新內閣外交部政次吳志中 法務部政次黃世杰、徐錫祥

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北10日電）內定內閣團隊今天再度公布新人事，外交部政務次長由現任政務次長 田中光 田中光小檔案 生日：19521年2月15日 出生地：台南市 學歷：美國聖湯瑪士大學工商管理碩士、輔仁大學英文系 經歷：駐印度代表處代表、駐東加王國大使館參事、駐斐濟代表處組長、駐加拿大代表處組長、駐澳洲布里斯本辦事處處長、駐吐瓦魯國大使、外交部亞東太平洋司大使回部辦事、外交部非洲司科長 看更多 關閉 留任，現任駐法代表 吳志中 吳志中小檔案 生日：1965年出生

學歷：法國巴黎第一大學政治學博士、巴黎第九大學組織政治科學系碩士、巴黎第八大學地緣政治學系碩士、巴黎第一大學外交系碩士、淡水工商管理專科學校電子計算機科

經歷：駐法代表、外交部政務次長、東吳大學政治學系教授 看更多 關閉 出任；另外現任國防部副部長 徐衍璞 徐衍璞小檔案 生日：1961年

學歷：元智大學資訊管理碩士、戰院87年班、陸院82年班、陸軍官校72年班

經歷：國防部軍備副部長（新職）、參謀本部副總長執行官、國防部常務次長、陸軍六軍團指揮官、人次室次長 看更多 關閉 、柏鴻輝留任；法務部政務次長由前立委黃世杰、現任國安局副局長徐錫祥出任。

總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新政府人事，內定行政院長卓榮泰今天透過新聞稿公布新一波名單。

國防部副部長由現任副部長徐衍璞、柏鴻輝留任。徐衍璞過去曾任陸軍司令、副參謀總長執行官、國防部常務次長、陸軍六軍團指揮官等職；柏鴻輝曾任國防院副執行長、國防部常務次長、空軍司令部參謀長、國防部政辦室主任等職，期待藉重2位專業持續推動政策；另外，退輔會政務副主委由陸軍退役中將傅正誠留任。

外交部政務次長除田中光留任，另一位政務次長由吳志中出任。吳志中在駐法期間，積極為台灣開拓外交視野，更曾多次接受法國媒體專訪，為台灣在國際上發聲，持續強化台灣與歐洲在企業、衛生等領域的交流。

法務部政務次長由前立委 黃世杰 黃世杰小檔案 生日： 1979年1月5日

學歷：美國哥倫比亞大學法學碩士、台灣大學法學碩士、台灣大學法律學系及社會學系雙學士

經歷：立法委員（第10屆）、民主進步黨立法院黨團副書記長、民主進步黨中央執行委員、桃園市政府參議、 財團法人農業工程研究中心董 事 看更多 關閉 、現任國安局副局長徐錫祥出任。黃世杰過去擔任立委期間，曾在司法法制委員會與內政委員會歷練，也曾擔任司法法制委員會召委，在各類修法上都有積極表現；徐錫祥曾任台中地檢署檢察官、金門、彰化、台中地檢署主任檢察官、台高檢主任檢察官等職，在緝毒、經濟犯罪、貪瀆、婦幼保護、金融犯罪、選舉查察等均有良好表現。

經濟部政務次長由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出任。何晉滄過去曾任經濟部中小企業處處長、科技部南部科學園區管理局副局長、經濟部中小企業處主任秘書等職，未來將持續積極扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業的各項問題。

國發會政務副主委將由現任常務副主委高仙桂出任。高仙桂曾任職經建會副處長、主任秘書、經濟研究處處長，以及亞洲．矽谷計畫執行中心執行長，國家發展委員會主任秘書。

大陸委員會政務副主委由現任政務副主委 梁文傑 梁文傑小檔案 學歷：

台大政研所碩士

台大政治系學士

建國中學





台大政研所碩士 台大政治系學士 建國中學 經歷：

第11、12屆台北市中山大同區議員

高雄市市長辦公室主任

陸委會諮詢委員

民進黨政策會首席副執行長

民進黨中國事務部副主任 資料來源：民進黨台北市黨部 看更多 關閉 留任；僑務委員會政務副委員長 阮昭雄 阮昭雄小檔案 生日：1970年9月29日 出生地：彰化 學歷：國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士

國立台灣大學農業經濟研究所碩士 經歷：台北市議員、民進黨青年部主任 看更多 關閉 留任。

此外，海洋委員會政務副主委將由現任海洋委員會海洋保育署署長黃向文、現任海洋委員會常務副主委吳美紅出任。黃向文曾任國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所所長、農委會漁業署遠洋漁業組科長以及行政院海洋事務推動小組委員。吳美紅曾任總統府第一局局長、大陸委員會政務副主任委員。

原住民族委員會政務副主委由現任政務副主委谷縱‧喀勒芳安留任，以及原民會土地管理處處長杜張梅莊出任。谷縱‧喀勒芳安是國立台灣大學政治學系碩士，長年在高雄原民會擔任相關職務，杜張梅莊從基層科員、課長，再進入原民會擔任處長，資歷及實務經驗皆豐富。

行政院主計總處政務副主計長蔡鴻坤、行政院人事總處政務副人事長李秉洲也都留任。（編輯：蘇龍麒）1130510