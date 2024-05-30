政院召開汛期防災整備會 緊盯花蓮震後災害潛勢區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院政務委員季連成今天召開「113年汛期防災整備會議」，盤點防汛、防颱整備工作，並要求緊盯0403花蓮地震造成的新增土石流與大規模崩塌災害潛勢區，並預先盤點弱勢族群疏散清冊等。

行政院晚間發布新聞稿指出，為因應今年汛期可能發生的豪雨、颱風等極端氣候事件，行政院長卓榮泰今天在行政院會指示，請季連成下午召開「113年汛期防災整備會議」，邀請邀內政部、經濟部、衛生福利部、農業部、國防部、交通部、環境部、教育部、海洋委員會、國家災害防救科技中心及直轄市、縣市政府等與會。

季連成會中表示，先共同盤點檢視各項防汛防颱整備工作，才能把汛期災害的影響降到最低，各中央及地方防災機關應主動運用科技監測工具，利用多元管道，提供民眾各項預警或告警發布訊息。

季連成提到，4月3日花蓮地震導致部分地區土石鬆動，未來如遇劇烈降雨，很容易造成土砂災害，面對今年汛期可能遇到的大規模或複合型災害挑戰，中央及地方政府務必保持橫向縱向聯繫，秉持「防災重於救災，離災優於防災」的精神，督促人員落實各項防救災整備措施。

0403花蓮地震造成新增土石流及大規模崩塌災害潛勢區，季連成要求，衛福部應督導花蓮及宜蘭縣政府，盤點災害潛勢區域內收容安置處所與鄰近連接道路通暢無阻，交通部則應對地震後受影響路段進行完整邊坡檢查，同時搭配邊坡分級調整對應的監控預警機制。

季連成也請內政部參考農業部在0403地震後，重新調查公開的土石流及大規模崩塌災害潛勢圖資，檢視易成孤島區域的清單，提醒地方政府結合自主防災社區機制，針對高災害潛勢區預先盤點避難弱勢族群疏散清冊及搭配實際疏散避難演練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於嚴防沿海低窪及都會區地下行車道易積淹水問題，季連成要求經濟部落實防洪排水系統設施整備作業，請地方政府做好區域排水溝渠清疏工作，儘早啟動預警與警戒措施。

季連成也提醒，相關部會應依據衛福部所訂「直轄市、縣（市）危險區域（村里、部落）因應天然災害緊急救濟民生物資儲存作業要點範例」，加強要求位於離島、山地村里、孤立地區的旅宿業、森林遊樂區、國家公園、山莊、農場等觀光遊憩景點儲備必要糧食物資及飲用水，完善整體防災計畫。（編輯：黃國倫）1130530