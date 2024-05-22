花蓮議員建議成立專責防災局 縣府：中央駐點更佳

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮天然災害多，無黨籍縣議員魏嘉賢建議成立防災局，長期做專業研究，災害來臨可提供專業意見。花蓮縣府代理秘書長饒忠認為，由中央在地方設置專案辦公室協助，統籌性更高。

花蓮縣議會定期會，魏嘉賢今天總質詢指出，2018年0206地震造成17人死亡、2022年918地震，玉里鎮等鄉鎮大橋斷裂，到現在還在重建，今年403地震造成18人死亡，還有數百人受傷，建物傾倒，颱風、地震及大雨都是花蓮長年隱憂。

魏嘉賢說，地方防災由消防局主責，災難發生時要兼顧救災及防災，以0403震災同時發生大樓倒塌、太魯閣人員受困、蘇花傷亡及東華大學火災，人力難以負荷，且各局處分工多，消防局無法直接指揮。

魏嘉賢建議比照日本有專責的防災大臣，花蓮縣府成立防災局，人力不需要多，在地長期且專業研究，在災害發生時，可提供專業意見給縣府或縣長參考。

饒忠會後表示，議員的建議很好，但縣市政府組織架構有限制，沒有擴編空間，若採任務編組，計畫人員需非常專業，且要指揮各單位，也須相當授權。

饒忠指出，地方救災指揮官就是縣市首長，花蓮縣消防局過去都有委外團隊提供協助，在重大災害發生時，會在地方災害應變中心成立後，報告災害狀況，讓指揮官能掌握現況。

饒忠認為，以美國為例，中央應變中心在地方成立專案辦公室，常駐在地方，災害發生時，可以統籌指揮地方防災量能，協助緊急應變，屬於專業執行及輔導角色。（編輯：郭諭儒）1130522