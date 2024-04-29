馮世寬：中共意圖統戰 沒資格舉辦黃埔百年活動

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（中央社記者游凱翔台北29日電）為搶黃埔百年話語權，傳中共將邀請3000名陸官校友赴中。退輔會主委馮世寬今天表示，中共沒有資格舉辦黃埔百年活動，舉辦目的是為了統戰，因此去中國毫無意義，若真的要去，既然那麼喜歡那邊就不要回來了。

媒體報導，為搶黃埔百年話語權，傳出北京動員各方管道，積極拉攏陸軍官校校友到廣東參訪，中共設定目標預計邀請100團、每團30人，共3000人。

馮世寬上午至立法院外交及國防委員會專案報告「退輔會服務照顧及相關救補助」，並備質詢。

民進黨立委王定宇詢問，中共是否有資格辦理黃埔百年活動。馮世寬回應，當然沒有資格，中共要舉辦是為了統戰，台灣也擋不了，但他絕對不相信台灣會有3000人參加，假如有3000人去，「既然那麼喜歡那邊就不要回來」，若要回來，代表台灣還是有優點讓這些人願意留下，因為去那個地方（中國）毫無意義。

馮世寬認為，這些人要去中國，絕對不是心甘情願或願意接受招待，是因為台灣的社會族群被分裂而覺得不安，「若不要將老總統的銅像拿掉、把歷史因素翻來炒去」，大家怎麼會不願意留在安定的社會。

王定宇說，大家對社會組成的看法多元，但沒有對侵略者卑躬屈膝的道理。

馮世寬會前接受媒體訪問也指出，他不相信有百團的陸官校友赴中國，若中國這麼好，去了為什麼要回來，留在那邊就好，某些執意要去對岸的退役人士，不能代表台灣人。

媒體詢問，哪些人不能代表台灣人，馮世寬回應，造成政治與社會不和諧且忽略族群和諧的，不能代表台灣人，雖然政治目的不一定一樣，但要以全民及國家利益至上。

針對國民黨立委赴中國一事，馮世寬認為，此舉是在尋找一個方法，既然官方管道不通，那就利用民間管道交流。（編輯：謝佳珍）1130429