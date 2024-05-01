美中「紅線外交」 蔡明彥：畫紅線讓中國不要誤判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）國安局長蔡明彥今天說，美國對中國政策主要是在管理雙方紛爭，也在管理中國行為，互動過程可以稱為「紅線外交」，將紅線畫出來讓中國不要誤判，傳遞戰略訊號給北京，對於穩定台海情勢非常重要。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，指出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪中強調，在總統賴清德就職前維持台海和平穩定的重要性。

蔡明彥表示，美國對中國政策，主要是在做管理，管理雙方紛爭，也在管理中國的行為，所以在看美中互動過程，可以稱為「紅線外交」，一直在畫紅線，告訴中國，可能在哪個階段、哪些時間點，不能做哪些事，把紅線畫出來，讓中國不要誤判，傳遞給北京戰略訊號，對於穩定台海情勢，非常重要。

王定宇詢問，520前會不會發生主權領海糾紛。

蔡明彥說，對於各種可能狀況，國安局都不能排除，都要繼續注意，除了520之前，也要注意到520之後，因為6月到11月是中共軍事演習熱季，到時候也要注意到，中共會不會透過各種藉口，透過各種例行性軍事演習，來對新政府兩岸政策施壓，這也是關注重點。（編輯：蘇龍麒）1130501