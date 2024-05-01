中國第3艘航艦福建號首次海試

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國第3艘航空母艦福建號今天上午從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首次航行試驗。福建艦標榜是全球第2艘使用電磁彈射系統的航艦。

央視新聞報導，上午8時許，福建號解纜啟航，赴相關海域展開首次航行試驗。

報導表示，根據航空母艦建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計畫穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

有中國軍事分析人士表示，航艦首次海試主要測試的是引擎是否運轉正常。先前，遼寧號和山東號航艦首次海試都花費5天，而福建號作為中國第一艘彈射型航艦，要耗時9天首度海試，需要檢驗的項目可能更多一些。

外媒曾報導，福建號的排水量逾8萬噸，大於遼寧與山東號的約6萬噸，並標榜這是美軍現役航艦福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）之外，全球第2艘飛行甲板使用電磁彈射系統的航艦。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130501