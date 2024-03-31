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央視披露殲15D電戰艦載機 預料日後配置福建號

2024/3/31 21:07
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（中央社台北31日電）中國官媒央視近期在節目中，公開報導基於殲15艦載機研發的電子戰機並命名殲15D，預料不久後將出現在福建號航空母艦甲板上。

香港網路媒體01今天報導，央視曝光殲15D前，中共解放軍只有一款造價相當昂貴的電子戰機殲16D，但因殲16並沒有艦載版，所以中國航艦載機尚缺一款電子戰機。

據央視和中國環球電視網曝光的影片，艦載殲15D電戰版戰機配備酷似殲16D電戰機的吊艙，並宣稱以戰機兼電戰機的概念，重型雙引擎的殲15D能攜帶更多空對空和空對海/地彈藥，用途比殲35更多。

報導說，殲15D是解放軍戰鬥機隊中第3個電戰平台。殲15是以俄製蘇愷33（Su-33）艦載戰機為基礎發展，電戰版殲15D仍在測試，但還不清楚是否預定量產。

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報導引述騰訊網聲稱，中共海軍之所以把殲15升級為電子戰機，主要原因是殲15本來就是以艦載機而研發，具備高度成熟的艦載機配置，只要增加電子戰功能即可與航艦銜接。

由於殲15D靠自身動力，在配備滑跳飛行甲板的遼寧艦或山東艦起飛較吃力，因此分析人士說，建置「電磁彈射系統」（EMALS）裝置的福建號，較適合這款具有空對海打擊和電子戰力的多用途戰機。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130331

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