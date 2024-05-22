2次能源轉型是否用核能 彭啟明籲趕快凝聚共識

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）環境部長彭啟明今天首次列席立法院社會福利及衛生環境委員會報告並備質詢。媒體對第2次能源轉型議題提問是否要用核能，他說，國際沒說一定要或不要，建議趕快凝聚大家共識。

總統賴清德520就職演說時表示，大家需要穩定供電，他將推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

媒體對此提問是否會使用核能，彭啟明指出，他是環境部長，立場是遵守環境基本法的非核家園政策，「目前內閣並沒有接到任何說有要延役的準備」。

彭啟明表示，國際上確實沒有說不要核能，也沒有說一定要核能，這要看每個國家的國情而定，「所以我是建議要趕快來凝聚大家的共識，會比這一切都來得重要」。

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就國際現況來說，彭啟明提及，以國外氣候變遷、淨零碳排的角度來看，國際上對綠能有定義，核能在歐盟永續投資目標上，曾有短暫因為俄烏戰爭把它定義為可以投資的項目，但是包含核廢料、安全、到底是哪個世代的核電廠等要件，都有很嚴格的規定。

另外，為了今天首次到立法院報告業務並備質詢，彭啟明坦言，「我心裡面有一點壓力。」他稍後答詢時也說，壓力大到「每天半夜會醒過來」。不過他表示，昨天準備到深夜11時，一早就到環境部，因為環境部業務包山包海，必須趕快消化，他有一定的自信，要趕快學習、補上。（編輯：管中維）1130522