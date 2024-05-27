北市3年打造101個淨零點 推綠色創儲能與零廢棄循環

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市今天宣布推動「台北淨零101」3年計畫，以綠色創能儲能系統、零廢棄全循環經濟模式等打造101個淨零示範點，如龍山寺裝可撓式太陽能系統、企業增公園植樹面積等。

台北市環保局今天與台北市商業會共同宣布「台北淨零101」3年計畫正式啟動，將於北市14大類場域，由產官學研緊密合作，進行101個有助邁向淨零的示範做法，包含綠色創能儲能、導入智慧科技、綠色商品與服務等減碳方案，加速實現北市2030年減碳40%，2050年邁向淨零的目標。

14大類場域包含公園、宮廟、住宅、觀光景點、商圈、交通、醫院、校園、旅宿、百貨、超市、企業、資訊、藝文及體育，示範內容涵蓋設置可撓式太陽能板與綠氫發電等綠色創能儲能系統、推動零廢棄全循環的循環經濟模式、綠色建築與運輸、市民綠色生活行為轉變，以及導入AI智慧科技等具體措施。

環保局舉例，龍山寺規劃裝設可撓式太陽能系統，成為全球宮廟綠電自發自用的示範案例；大同集團將認養鄰近總部的撫順公園，擴大植樹面積增加城市碳匯，並結合綠色科技打造永續示範公園；寒舍艾美酒店除增設綠色能源，也將透過智慧能源管理系統與AI節能技術，進一步提升能源效率。

台北市長蔣萬安出席並接受媒體聯訪時，被問及電動公車是淨零的一環，但用電與場站都待克服；蔣萬安表示，穩定供電是非常重要的基礎，希望中央能夠跟地方攜手合作，達成2030台北市區全面電動公車化。

蔣萬安指出，希望中央協助解除內湖地區的供電瓶頸，以及讓業者更彈性，並盤點國有土地或閒置空間，提供給北市當充電場站等配套。

蔣萬安說，電動車的充電場站都必須要有充電樁，裝設就會佔掉很大空間，相較於過去一般的公車，平均可能要增加10坪，而北市都會區寸土寸金，所以很希望跟中央合作盤點空間，加速布建場站。（編輯：李錫璋）1130527