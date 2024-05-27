北市議員盼活化淡水河岸建景觀橋 蔣萬安允研議

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北27日電）台北市預計花18億元活化淡水河岸，議員建議納入景觀橋，除了能舉辦活動帶來觀光效益，也能讓行人、自行車等綠色運輸更安全；市長蔣萬安允諾研議評估。

台北市長蔣萬安今天列席議會市政總質詢，國民黨議員陳炳甫表示，北市要花18億元整理淡水河岸，既然都要重新調整，建議納入連通雙北、橫跨淡水河的景觀橋。

陳炳甫說，這是副市長李四川還在新北服務時就被提出的案子，當時新北還做了旋轉餐廳及景觀塔2版本提案，不過北市端當時因評估河堤已經很擠、腹地不夠蓋引道而作罷。

陳炳甫說，正如新北的新月、星光、龍窯等景觀橋獲好評，北市的景觀橋可專供行人、自行車使用，讓綠色運輸不需要跟忠孝橋上的機車流爭道，更安全也更便於推廣，也可用於大稻埕煙火節等活動。

蔣萬安認同這是好的方向，允諾由水利處、工務局、交通局來研議評估。

陳炳甫並指出，北市活化淡水河岸計畫中，將網球場等體育設施規劃在南邊，但住宅區是靠北邊，居民運動還要走一段路過來不太方便，而他之前問過為何要把運動設施往下挪，得到的回答是北邊要蓋廣場辦活動、聚集人潮。

陳炳甫說，廣場做在南邊也沒有不好，並問「是要給每天運動的人進出方便重要，還是偶爾的大活動進出重要」，且將運動場放在北邊還可以省去重新施做設備的經費，希望蔣萬安再重新考量。

蔣萬安說，還在規劃階段都可以討論，所以也會辦說明會廣納民意並思考後續。（編輯：李錫璋）1130527