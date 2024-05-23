大稻埕碼頭再現街頭藝人表演 北市估7月開放申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）北市府曾在大稻埕碼頭設街頭藝人表演區，因民眾反映噪音遭取消，議員指碼頭附近有人私設卡拉OK場地，應重設街頭藝人表演區。文化局說，將與水利處協調，估7月開放申請。

台北市議會教育委員會今天上午開會，文化局等官員列席，討論包含國民黨議員陳炳甫提案建議北市府研擬大稻埕碼頭增設街頭藝人表演專區等議案。

陳炳甫發言指出，大稻埕碼頭成台北市熱鬧新興遊憩地點包含設有市集等，市府曾設街頭藝人表演區，因被民眾反映太吵停止，但市府已在碼頭規劃原住民表演區塊，加上有人在碼頭附近私設卡拉OK收費供民眾唱歌喝茶，已成為灰色地帶。

他說，日前跟文化局長蔡詩萍前往現場發現私設卡拉OK場地約20多處，因每個場地距離近，業者擔心聲音被掩蓋，會把音量調大，其實已算是噪音。

他表示，市府當初因噪音取消3處街頭藝人表演區，現況看已不存在，建議市府在大稻埕碼頭原住民表演特區旁開放街頭藝人表演區，否則持有證照街頭藝人不能在碼頭表演，卻出現非法卡拉OK場地，邏輯不通。

國民黨議員李芳儒表示，支持在大稻埕碼頭恢復街頭藝人表演區，但地點選擇應考慮，並與現有場地使用單位多討論，讓街頭藝人可互相交流。

國民黨議員游淑慧說，支持，但除大稻埕碼頭，希望水利處將在關渡碼頭新闢貨櫃市集一併規劃，除非場地受限，否則應規劃街頭藝人表演區，讓街頭處處都有藝文表演，若水利處有意見，委員會將協助。

蔡詩萍答詢，如議員所提，先前至大稻埕碼頭時發現碼頭附近有20多家私設卡拉OK，議員對管理等很憂心，調資料發現，大稻埕碼頭在民國103年有設置街頭藝人表演區，107年因被抗議撤除。

他說，因大稻埕碼頭現況與當年不同，若私設卡拉OK都可，街頭藝人造成聲量應不會較高，會重新考量並與水利處協商，若確定街頭藝人表演區，盼議會委員會支持。

他表示，文化局權責當然希望提供街頭藝人表演空間，因一座城市某些時段可看到街頭藝人各種表演，也是城市文化很棒展現，會全力配合。

文化局會後補充，正與水利處盤點大稻埕碼頭設置街頭藝人表演區地點可行性，6月初將辦理現場會勘，如經與在地協調順利，預計7月可開放申請。（編輯：方沛清）1130523