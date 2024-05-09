議員指市場改建官商勾結 柯文哲嗆當年審預算是白痴

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（中央社記者郭建伸台北9日電）國民黨台北市議員近日指控前台北市長柯文哲在第一果菜、魚類批發市場改建案有官商勾結。柯文哲今天反駁，預算審查時議員當年都不講話，現在都跳出來，「還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了」。

國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗近日質疑柯市府「減項發包」第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，再逼議會追加新台幣49億元預算，直批官商勾結綁標，而前中華工程董事長就是威京集團主席沈慶京。

國民黨台北市議員游淑慧昨天也質疑，工程標案可以減項招標，但不能影響主要功能，魚、果市場改建案是柯文哲便宜行事的裁示。

柯文哲今天偕民眾黨立委與黨公職在監察院大門前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，除公布活動訴求外也接受媒體聯訪。

對於議員質疑柯市府第一果菜、魚類批發市場改建案，柯文哲表示，每一筆預算都曾在議會審查過，他倒要反問今天出來講話的議員，預算審查時議員人在哪裡，怎麼當年都不講話，現在都跳出來。

柯文哲怒嗆，「還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了」。

柯文哲前幕僚柯昱安昨天表示，柯文哲在市長任內多次與沈慶京見面，且待過市長室的人都知道。對此，柯文哲回應，台北市長每天要見很多人，但不應說跟他見過面的就是有弊案。

談及行政院會今天通過的打詐專法，柯文哲說，很多事情早就該做，希望他們有成績，但喊口號不能改變這個國家。

此外，外界也關注柯文哲是否參加520正副總統就職典禮。民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，民眾黨已收到520就職典禮邀請，柯文哲將出席慶祝大典，但晚宴不會出席。（編輯：蘇志宗）1130509