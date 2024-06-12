北市第一殯儀館拆除 議員憂影響二殯交通及冰櫃

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市立第一殯儀館今天進行拆除工程及祈福法會，議員表示，一殯量能將轉移至二殯，但二殯仍有交通動線亂、冰櫃及靈堂不足等，盼市府妥適規劃一殯土地，建議先設停車場等。

台北市長蔣萬安上午出席一殯拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會時說，一館從民國53年完工至今剛好一甲子、60年，陪伴很多往生者在人生的最後一哩路，隨第二殯儀館二期工程完工，一殯功成身退、走入歷史。

針對一殯拆除後量能將轉至二殯的相關規劃，國民黨北市議員陳炳甫接受電話訪問時說，一殯過去被認為是嫌惡設施，拆除後對附近住戶影響不大，但因二殯設置地點在台北市外圍，確實交通較不便利。

他表示，二殯交通動線、靈堂及廳位不足可能會有問題，若遇喪事旺日，將造成附近塞車，至於靈堂區，二殯附近吳興街雖有民間業者設置靈堂，但部分恐不符合規定，認為一殯附近近民權東路側靈堂區業者仍有存在必要。

國民黨議員柳采葳指出，二殯停車空間太小且不多，雖市府規劃讓車停放至附近停車場，但因地點離二殯較遠，恐造成民眾不便。

民進黨議員陳怡君說，二殯停車位置不夠，且遇喪事旺季如農曆7月前後時冰櫃恐不足，加上二殯附近提供給喪葬業者停車空間和貨梯不足，造成業者困擾及影響附近交通。

台灣民眾黨議員林珍羽指出，一殯喪葬事宜將整併到二殯，雖二殯的冰櫃等數量是足夠，但市民對聯外道路及交通困擾，仍有疑慮，包含停車場是否足夠、動線安排等。

針對一殯拆除規劃，各黨派議員建議市府可先規劃為停車場、公園，此地在民俗屬「陰地」盼透過養地曬地方式，減少民眾疑慮。

陳炳甫說，針對一殯後續規劃，建議包含設市府辦公大樓、若設住宿型如長照設施等可先養地、或設定地上權，此地位於交通便利地點，市府不用急促決定，應先找好方向，免後續發生弊案。

陳怡君表示，市府對於一殯土地規劃，應先開公聽會，居民認為可設公園，沒禁忌年輕人建議設長照、公托等，也有里長認為可做商辦。柳采葳指出，希望市府對一殯土地改設複合式使用大樓，包含讓市府局處進駐、設青創基地或社宅。（編輯：張銘坤）1130612