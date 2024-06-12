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北市二殯量能充足新名擇日揭牌 估蓋殯葬業者大樓

2024/6/12 13:57（6/12 14:19 更新）
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台北市立第二殯儀館外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市第一殯儀館功成身退，北市殯葬處表示，二殯已全區使用，禮廳跟冰櫃都增加，量能有餘裕，運作順暢；並預計新建大樓讓殯葬業者進駐，減少與在地衝突。

台北市立第一殯儀館營運近60年，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史，今舉辦灑淨法會，象徵性拆除景行廳銜牌，讓一殯功成身退。

北市殯葬處副處長陳智豪表示，二殯已全區拿到使用執照，5月1日起北市殯葬業務已都轉移至二殯，現共有28個禮廳，廳數比之前一二殯加起來還多，冰櫃則有1314個，增加300多個。

陳智豪說，禮廳現在開放到24廳就已足夠，若遇民俗淡季，有時候甚至用不到一半，量能充足；到了旺季就有可能28廳全開。

在一殯二殯過渡期間，陳智豪表示，對殯葬業者來說比較不便，因為公司多在一殯周邊，禮儀地點則在二殯，需要兩邊跑；民眾方面則沒有聽到什麼怨言，整體運作都很順暢。

陳智豪指出，北市一直都有幫忙消化外縣市的殯葬服務量，以新北中永和、新店附近居多，大概占35%，若新北殯儀館的量能不足，後續還會再外溢到北市，今年預估會再微幅上升1%。

在交通跟停車方面，陳志豪說，除了保持辛亥路三段順暢，殯葬處也加開懷恩專車、另闢專線，並在台大提供接駁車，民眾可把車停在台大再搭車前往。

陳智豪並表示，規劃在黎元停車場附近興建大樓，讓殯葬業者進駐使用，減少臥龍街188巷「殯葬一條街」與居民因噪音跟交通問題的衝突，也讓業者在二殯有辦公室跟會館可用，今年會做可行性評估。

另外，因為以後再無一殯二殯之分，殯葬處去年徵選新名，結果得到一堆網友創意回答，陳智豪笑說那些有趣的名字「看看而已，不會用啦」，新名已選定但暫不公開，屆時會辦揭牌儀式公布。（編輯：張銘坤）1130612

#台北市
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陳智豪
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