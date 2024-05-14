一殯估6月開拆 北市府擬規劃停車場及綠地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員游淑慧指出，第一殯儀館將拆除，但靠近一殯約2000餘坪土地，市府還未取得徵收及撥用；市府今天表示，一殯估6月開拆、11月結束，初步規劃先做停車場及綠地使用。

台北市議會下午召開定期大會民政部門質詢，北市民政局等官員列席備詢。國民黨北市議員游淑慧質詢，市立第一殯儀館將除役，調閱資料發現一殯整塊土地，包含市有地約4000坪、私有地和國有地約2000餘坪。

游淑慧指出，鄰近一殯的建國北路3段及民權東路2段巷弄包含私有地與國有地，加總約2000餘坪，因土地與一殯相連，後續市府若拆除一殯，但卻還未對旁邊私有地及國有地徵收或未詢問撥用取得，此狀況從市長蔣萬安上任至今，相關進度等同於零。

台北市民政局長陳永德答詢，針對一殯拆除後規劃方向，府級先前已有討論，初步針對私有地規劃2方案，包含徵收土地朝全區開發或不徵收。殯葬處補充，一殯預定6月開始拆除，工期評估約需5個月，最快11月可全部拆除完工，擬規劃先當停車場或綠地使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市府祕書長李泰興答詢，府級先前討論針對私有地採徵收都更程序方案，但初步估算，若徵收加後續由市府自建等規劃，一殯整體花費約需要新台幣200億元至300億元。

殯葬處長張世昌表示，針對私有地採徵收等方向，因主責單位不只有民政局及殯葬處，可能需由市府其他局處處理，至於市有地與私有地要一併處理或分開處理，要由府方規劃討論，且後續會匯集地方意見。（編輯：張銘坤）1130514